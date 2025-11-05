Blackstone Credit & Insurance nombra a Laura Coady directora global de CLO y directora europea de estrategias de crédito líquido

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) anuncia que Laura Coady, antigua directora de Mercados Internacionales Titulizados y directora global de Obligaciones de Préstamos Colateralizadas (CLO, por sus siglas en inglés) en Jefferies, se ha incorporado a Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”) como directora global de CLO y directora europea de Estrategias de Crédito Líquido (LCS, por sus siglas en inglés).





Desde su sede en Londres, Coady supervisará la actividad global de CLO de BXCI, incluida la formación e inversión de CLO, y dirigirá el negocio de crédito líquido en Europa. El negocio LCS de BXCI gestiona 120 000 millones de dólares en bonos corporativos, préstamos apalancados, CLO y crédito multiactivo. Blackstone es el mayor gestor mundial de CLO y préstamos, y el operador de préstamos más activo. La empresa estableció un récord en la emisión anual mundial de CLO en 2024, superando el récord anterior establecido por Blackstone en 2021.

Dan Leiter, director internacional y director global de Estrategias de Crédito Líquido de BXCI, señaló: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Laura para reforzar aún más nuestra franquicia global de CLO y expandir nuestro negocio de líquidos en toda Europa. Creemos que nuestro impulso en estas áreas continuará, ya que los clientes reconocen cada vez más las ventajas de la escala y los conocimientos de BXCI en el cambiante panorama crediticio”.

En Jefferies, Coady ayudó a crear desde cero la infraestructura y el equipo necesarios para crear una plataforma de financiación estructurada de primer nivel en Europa, incluida una franquicia de CLO europea clasificada como la número uno. En 2024, asumió el liderazgo del negocio CLO en Estados Unidos. Anteriormente, Coady trabajó durante 14 años en Citi, donde su último cargo fue el de directora de Estructuración, Originación y Distribución de CLO en Europa. En 2023, fue reconocida con el premio “Outstanding Contribution” de GlobalCapital por su década de liderazgo en el mercado de CLO.

Laura Coady añadió: “Estoy muy ilusionada por sumarme a Dan y al equipo de BXCI. El liderazgo de Blackstone en CLO y su amplia escala en todo el espectro crediticio crean enormes oportunidades para prestar servicio a clientes en Europa y más allá”.

Acerca de Blackstone Credit & Insurance



Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”) es uno de los principales inversores crediticios del mundo. Nuestras inversiones abarcan los mercados crediticios que incluyen el grado de inversión privado, los préstamos basados en activos, el grado de inversión público y de alto rendimiento, los recursos sostenibles, la deuda de infraestructura, las obligaciones de préstamos colateralizadas, los préstamos directos y el crédito oportunista. Buscamos generar rendimientos ajustados al riesgo atractivos para inversores institucionales y particulares, ofreciendo a las empresas el capital necesario para fortalecer y hacer crecer sus negocios. BXCI es también un proveedor líder de servicios de gestión de inversiones para aseguradoras, a las que ayudamos a ofrecer mejores servicios a sus asegurados gracias a nuestras capacidades de primer nivel en crédito privado con grado de inversión.

