Blackout Tuesday: El hashtag incorrecto puede dañar el movimiento BLM

El movimiento del Blackout Tuesday fue creado por dos mujeres negras, de la industria de la música, Jamila Thomas y Brianna Agyenmang, quienes tuvieron la iniciativa de #TheShowMustBePaused para presionar y generar conciencia sobre la discriminación que sufren los negros en Estados Unidos.

Millones de personas en EEUU y varias ciudades en el mundo han salido masivamente a las calles a exigir justicia por la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió en custodia de la policía de Minneapolis.

#TheShowMustBePaused para el Blackout Tuesday, es un llamado a la acción en toda la industria para que los usuarios de las redes sociales reconozcan “los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e innumerables ciudadanos negros a manos de la policía” al publicar solo un mosaico negro en sus plataformas de redes sociales.

Sin embargo, el Blackout Tuesday a medida que el movimiento creció, la mayoría de la gente comenzó a usar el hashtag #BlackoutTuesday, y los activistas instaron a los usuarios de las redes sociales a no usar #BlackLivesMatter, ya que opacará información esencial para el movimiento.

“Si usa el hashtag Black Lives Matter, úselo para compartir los recursos y la información necesarios para el movimiento. Si no lo está utilizando para ese propósito, escriba Black Lives Matter sin hashtag, para que no silenciamos inadvertidamente el diálogo vital en un mar de cajas negras “, escribieron los organizadores.

El cantante Lil Nas X, al ver la confusión que la etiqueta ha generado en millones de personas tuiteó, “Esto no nos está ayudando hermano, ¿Quién demonios pensó en esto? La gente necesita ver lo que está pasando”.

this is not helping us. bro who the hell thought of this?? ppl need to see what’s going on https://t.co/fN492qsxaa

La cantante Kehlani, a través de su cuenta de Twitter, dijo que “#TheShowMustBePaused comenzó por dos mujeres negras, Jamila Thomas y Brianna Agyenmang, dedicadas a interrumpir la industria de la música por un día… eso me encanta. He visto pocas etiquetas con la información adecuada sobre eso… La gente de la industria necesita impulsar específicamente la información original”.

now, #TheShowMustBePaused innitiative started by two black women Jamila Thomas & Brianna Agyemang dedicated to disrupting the music industry for a day… love that.

seen less of that tag and proper info on that…

industry folks need to specifically boost the ORIGINAL info

— Kehlani (@Kehlani) June 2, 2020