Black Friday llega antes a T‑Mobile iPhone 13 Pro, AirPods (2.a generación) y Apple TV+ POR CUENTA NUESTRA

Black Friday llega una semana antes a T‑Mobile. Tanto los clientes nuevos como los existentes pueden llevarse el nuevo iPhone 13 Pro, AirPods (2. generación) y Apple TV+ POR CUENTA NUESTRA a partir de este viernes 19 de noviembre, además de otras ofertas. Por qué es importante: después de otro año difícil, todos están listos para disfrutar de estas Fiestas a lo grande. Sin embargo, este año el 68% de los consumidores espera pagar precios más altos por los regalos, con un gasto promedio de $541 en regalos tecnológicos. Pero ¿por qué pagar más cuando T‑Mobile les está ofreciendo a los clientes nuevos y existentes su mejor precio —POR CUENTA NUESTRA— en los regalos más exclusivos?

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¿Hay algo mejor que decorar el arbolito de navidad? ¡Tener grandes ofertas antes del Black Friday! El día de hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que los clientes nuevos y existentes pueden llevarse el nuevo iPhone 13 Pro POR CUENTA NUESTRA con intercambio elegible, AirPods (2.a generación) POR CUENTA NUESTRA y todo un año de Apple TV+ POR CUENTA NUESTRA en los planes Magenta MAX o Sprint MAX, a partir de este viernes 19 de noviembre. Y absolutamente todos, en CUALQUIER plan para consumidores con servicio pospagado, pueden llevarse a mitad de precio el nuevo iPhone 13 Pro con intercambio elegible y AirPods (2.a generación) a mitad de precio. Y eso es solo el comienzo. T‑Mobile tiene las mejores ofertas de estas Fiestas para TODOS.

“Según lo previsto, estas Fiestas serán las más grandes, pero con el aumento de la inflación y la reduflación, el 68% de los consumidores espera pagar más por sus regalos este año. Por eso T‑Mobile ha decidido apostar en grande para ayudar a que nuestros clientes puedan disfrutar de una temporada festiva memorable con las mejores ofertas en los regalos más exclusivos para todos”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Y cuando decimos ‘todos’, nos referimos a cada uno de nuestros clientes de servicio pospagado, tanto nuevos como existentes, en planes nuevos y antiguos. En T‑Mobile, todos pueden aprovechar una excelente oferta”.

A partir de este viernes 19 de noviembre, los clientes nuevos y existentes podrán llevarse:

Un iPhone 13 Pro POR CUENTA NUESTRA (o hasta $1,000 de descuento en un iPhone serie 12 o 13) en planes Magenta MAX o Sprint MAX, o MITAD DE PRECIO en un iPhone 13 Pro (o hasta $500 de descuento en un iPhone serie 12 o 13) en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado con 30 créditos en la factura mensual a través de nuestro plan de financiamiento de equipo (o EIP) sin intereses al intercambiar un dispositivo elegible.

Un par de AirPods (2. a generación) POR CUENTA NUESTRA (hasta $130 de descuento) con reembolso al adquirirlos a través de EIP con cualquier modelo nuevo de iPhone 12 o iPhone 13 en un plan Magenta MAX o Sprint MAX. O bien, pueden llevarse AirPods (2. a generación) A MITAD DE PRECIO (hasta $65 menos) con reembolso al adquirirlos a través de EIP con cualquier modelo nuevo de iPhone 12 o iPhone 13 en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado.

Un Apple Watch SE 40 mm por solo $99 o un Apple Watch SE 44 mm por $149 con 24 créditos en la factura mensual a través de EIP al agregar una línea elegible para usar con el dispositivo.

Compra uno y llévate otro POR CUENTA NUESTRA (hasta $800 de descuento), dos de cualquiera de los modelos iPhone 12 o iPhone 13 con 30 créditos en la factura mensual a través de EIP al agregar una línea nueva en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado (los clientes nuevos deben agregar 2 líneas nuevas).

El mejor plan para el mejor iPhone

Aprovecha el poder del nuevo iPhone 13 Pro con Magenta MAX, el primer plan para smartphones 5G ilimitado que no puede reducir tu velocidad según la cantidad de datos para smartphone que uses. Haz todo el streaming que quieras con resolución UHD hasta 4K. Además, obtén 40 GB de datos a alta velocidad para hotspot, protección premium con ScamShield y muchísimo más. T‑Mobile tiene la red 5G más grande, rápida y confiable del país. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 308 millones de personas en un área de 1.7 millones de millas cuadradas –una superficie más grande que las redes 5G de las dos compañías competidoras combinadas– y la superrápida red 5G de ultracapacidad ahora cubre a 200 millones de personas a nivel nacional.

Para ver todas las ofertas de T‑Mobile para estas Fiestas, visita es.t-mobile.com a partir del viernes 19 de noviembre.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Si cancelas el servicio, deberás pagar el saldo según los contratos de financiamiento requeridos (iPhone 13 Pro 128 GB: $999.99; AirPods Gen 2: $129.99); contáctanos antes de cancelar para seguir recibiendo créditos en la factura por el teléfono. Para clientes con buena calificación crediticia. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Máximo 4 iPhone gratis o con descuento por cuenta. AirPods gratis: reembolso con tarjeta virtual de prepago Mastercard; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Máximo 1/cuenta. Max: activa streaming en UHD hasta 4K en un dispositivo compatible, o en general será a 480p. Cobertura 5G no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de usuarios de abril a septiembre de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: premios Opensignal, según velocidades 5G combinadas, promedio y generales (Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., octubre 2021), a partir de un análisis independiente de mediciones del servicio móvil captadas del 14 de junio al 11 de septiembre de 2021. © 2021 Opensignal Limited.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.T‑Mobile.com.

