BitGo recibe aprobación de la OCC para convertirse en banco fiduciario nacional con autorización federal

Establece un nuevo estándar para la infraestructura institucional de activos digitales con supervisión federal unificada

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”), la empresa de infraestructura de activos digitales, anunció hoy que la Oficina del Contralor de la Moneda (“OCC”) aprobó su solicitud para convertir BitGo Trust Company, Inc., una empresa fiduciaria con certificación federal en Dakota del Sur, en un banco nacional denominado BitGo Bank & Trust, National Association (N.A.). Con la aprobación de la OCC para su conversión, la filial fiduciaria de BitGo ahora opera como BitGo Bank & Trust, National Association (N.A.).





BitGo Bank & Trust, N.A. operará bajo un marco de supervisión federal unificado, lo que le permitirá ofrecer la claridad, gobernanza y certeza regulatoria propias de una entidad fiduciaria regulada a nivel nacional. Esta aprobación fortalece la posición de BitGo como pilar del sistema financiero moderno, al combinar supervisión bancaria con la seguridad, el cumplimiento y la escalabilidad que caracterizan su infraestructura.

En virtud de la carta bancaria nacional, y sujeto a la legislación aplicable y a los requisitos de la OCC, BitGo Bank & Trust, N.A. está autorizado a ofrecer:

Custodia y resguardo de activos digitales y ciertos activos financieros no depositarios, conforme a las autoridades fiduciarias y no fiduciarias federales; y

Prestación a nivel nacional de ciertos servicios relacionados con activos digitales, sin necesidad de licencias estatales individuales, cuando la ley federal sustituya obligaciones duplicadas.

Todas las actividades de BitGo Bank & Trust, N.A. se desarrollan y se encuentran sujetas a estrictos estándares federales de gobernanza, cumplimiento normativo y gestión de riesgos aplicables a los bancos fiduciarios nacionales.

“Esta aprobación marca un hito histórico en la construcción de la infraestructura financiera del futuro”, declaró Mike Belshe, director ejecutivo y cofundador. “Al convertirse en un banco fiduciario de activos digitales con autorización federal en Estados Unidos, BitGo establece un nuevo referente en transparencia, seguridad y claridad regulatoria dentro del dinámico panorama de los servicios financieros.”

La aprobación de la autorización bancaria por parte de la OCC refuerza la extensa red global de licencias y registros de BitGo. Este marco fortalece la capacidad de la compañía para ofrecer una infraestructura segura, conforme a la normativa y escalable, respaldada por:

Auditorías continuas, supervisión integral y rigurosos requerimientos de capital.

Cobertura de seguro de hasta 250 millones de dólares para activos en custodia calificada.

Controles operativos de nivel institucional en custodia, liquidez y liquidación.

“La conversión de BitGo en un banco fiduciario con autorización federal va más allá de un logro: es un indicador de madurez para todo el ecosistema de activos digitales”, afirmó Brian Brooks, miembro del consejo de administración de BitGo Holdings, Inc. “Durante más de una década, BitGo ha liderado en seguridad, cumplimiento normativo e innovación. Este nuevo paso posiciona a la empresa como un actor central en la integración de los activos digitales dentro del sistema financiero regulado.”

La plataforma de BitGo ofrece servicios de trading, custodia, staking, stablecoins y tesorería para instituciones de todo el mundo. Convertirse en un banco fiduciario de activos digitales con autorización federal potenciará y ampliará aún más estas principales ofertas, reforzando el compromiso de BitGo de brindar soluciones confiables, conformes a la normativa y escalables para instituciones de todo el mundo.

“BitGo se creó para ofrecer la seguridad, la confianza y el desempeño que las instituciones requieren”, afirmó Jody Mettler, presidenta de BitGo Bank & Trust, N.A. y directora de operaciones de BitGo. “Nuestra misión siempre ha sido construir la infraestructura en la que las instituciones confían, y con esta aprobación, esa misión alcanza nuevas fronteras.”

Acerca de BitGo, Inc.

BitGo es una empresa de infraestructura para activos digitales que ofrece soluciones de custodia, carteras, staking, trading, financiamiento y liquidación, respaldadas por almacenamiento regulado en frío. Desde su fundación en 2013, ha liderado la transición del sistema financiero hacia una economía basada en activos digitales. Con presencia global y múltiples entidades reguladas, BitGo atiende a miles de instituciones, incluidas algunas de las principales marcas, exchanges y plataformas del sector, así como a más de un millón de inversores en todo el mundo.

