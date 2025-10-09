biomodal lanza un programa de proveedores de servicios certificados para las soluciones de secuenciación Duet Multiomics de 5 y 6 bases

CAMBRIDGE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--biomodal, una empresa de tecnología y análisis de ciencias de la vida basada en la ómica, anunció el día de hoy el lanzamiento de un programa de Proveedores de servicios certificados (CSP, por sus siglas en inglés) con socios de todo el mundo para satisfacer la creciente demanda de sus novedosas soluciones Duet Multiomics. Las organizaciones se asociaron con biomodal para trabajar en la entrega de datos e información transformadores a los investigadores en áreas como la detección de enfermedades y la selección y supervisión de terapias, así como para proporcionar información mecánica sobre las enfermedades.





El programa CSP de biomodal es una red mundial de organizaciones de servicios validadas que utilizan la tecnología de secuenciación multiómica duet de la empresa, incluido duet evoC y duet +modC. Los CSP de biomodal se someten a una formación y certificación estandarizadas para garantizar que proporcionan datos de la máxima calidad a sus clientes.

Entre los proveedores de servicios destacados se incluyen los siguientes:

"Esta tecnología ofrece una visión más completa de la biología y la regulación génica en el cáncer, el envejecimiento y la salud cardiovascular, e incluso puede permitir comprender los efectos del cambio climático en el desarrollo de las especies", afirmó el Dr. Orion Tong, director de I+D de Garvan Genomics Platform.

"Nuestra colaboración con biomodal pone las herramientas multiómicas más avanzadas directamente en manos de los científicos", afirmó el Dr. Keith Booher, director de servicios de Zymo Research Corporation. "La capacidad de perfilar 5mC, 5hmC y las cuatro bases canónicas en un solo flujo de trabajo supone un paso transformador para comprender la biología de las enfermedades y está cambiando las reglas del juego".

El Dr. Per Hoffmann, director comercial de Life and Brain GmbH, afirma lo siguiente: "Con las soluciones multiómicas duet de biomodal, ofrecemos conocimientos transformadores mediante la generación y el análisis del genoma de 5 y 6 bases. Esta colaboración nos permite ofrecer continuamente servicios innovadores que profundizan en la comprensión de la biología normal y de las enfermedades, y permiten una mejor identificación de los biomarcadores relevantes para las enfermedades".

"Como pioneros en la adopción de las soluciones de 5 y 6 bases de biomodal, nos complace anunciar que ahora somos oficialmente un proveedor de servicios certificado", afirmó Ioannis Ragoussis, director de Ciencias Genómicas del Centro Genómico McGill. "Este hito nos permite apoyar investigaciones más avanzadas y ofrecer una comprensión más profunda de los mecanismos a los investigadores a los que prestamos servicio".

"Evaluamos continuamente las tecnologías más avanzadas para nuestra comunidad investigadora. La solución de 6 bases de biomodal abre nuevas fronteras en genética y epigenética, revelando conocimientos que antes estaban fuera de nuestro alcance", afirmó Claudia Lalancette, directora del Laboratorio Central de Epigenómica de la Universidad de Míchigan.

"Estamos encantados de ampliar las novedosas ventajas de nuestras soluciones multiómicas duet mediante la colaboración con líderes del sector de las ciencias de la vida para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes de todo el mundo", afirmó Peter Fromen, director ejecutivo de biomodal. "Nuestro programa bCSP proporciona una ventaja competitiva a los proveedores de servicios y ayuda a garantizar que sus propios clientes reciban datos multiómicos de la máxima calidad gracias a la tecnología biomodal".

Si está interesado en obtener más información sobre el programa CSP de biomodal, visite: https://biomodal.com/certified-service-providers/

Acerca de biomodal ltd.

biomodal es una empresa de tecnología y análisis de ciencias de la vida basada en la ómica que ofrece productos que ponen de relieve el dinamismo de nuestra biología en constante cambio. Nuestras soluciones multiómicas duet permiten obtener más información epigenética a partir de una única muestra de ADN de bajo rendimiento, sin necesidad de recurrir a bioinformática compleja y que requiere muchos recursos, ni a tratamientos químicos agresivos. Nuestro enfoque de secuenciación resuelta con resolución de una sola base desbloquea el poder combinatorio de la información genética y epigenética en un solo flujo de trabajo, lo que permite obtener una mayor comprensión biológica en los campos del cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, y el envejecimiento.

