Billie Eilish responde a las críticas sobre sus decisiones de moda más femeninas.

Billie Eilish se encuentra lidiando con críticos que parecen tener objeciones respecto a la transformación de su estilo a lo largo del tiempo.

La artista de 21 años, quien ha sido galardonada con un premio Grammy, compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram durante el último fin de semana, acompañadas de un mensaje que decía: “Durante los primeros 5 años de mi carrera, fui completamente criticada por ustedes, personas tontas, por ser joven y vestirme como lo hice”. Además, constantemente me instan a ser más seductora si quiero ser considerada una mujer.

“Ahora, cuando finalmente me siento lo bastante cómoda para usar algo que tenga una connotación femenina o apropiada, ¡me critican y dicen que me vendí!” añadió el pie de foto junto a una imagen de ella misma. “Y ‘¿qué le sucedió?’ ‘Dios mío, ya no es la misma Billie, ahora es como todas las demás’, y así sucesivamente”.

Eilish no se contuvo y se refirió a aquellos críticos como los “verdaderos idiotas” y “bozos”.

“¡Aquí estamos, mujeres existiendo!” agregó.

Eilish continuó compartiendo más publicaciones en ese sentido.

“¡Un dato curioso! ¿Sabías que las mujeres somos polifacéticas? ¡Impactante, ¿verdad?! Ya sea que lo creas o no, las mujeres pueden tener interés en múltiples cosas”, escribió.

“También, ¿sabías que la feminidad no es sinónimo de debilidad? ¡Dios mío, sorprendente, ¿verdad? Quién sabe”, agregó. “Es totalmente absurdo y sorprendente que se espere expresarse de la misma manera en todo momento”.

En una entrevista con la revista Elle en 2021, Eilish reveló que perdió 100,000 seguidores en las redes sociales luego de mostrar un aspecto diferente.

“Las personas se aferran a esos recuerdos y desarrollan un apego”, expresó a la revista. “Sin embargo, resulta muy deshumanizante”.