Billie Eilish confirma que pertenece a la comunidad queer

La cantante estadounidense Billie Eilish, de 21 años, ha confirmado su atracción por las mujeres según sus propias palabras, pero optó por no hacer de esto un gran evento después de salir del armario el mes pasado.

Durante un evento de la revista “Variety” en Los Ángeles el sábado pasado , Billie Eilish, conocida por su canción “Bad Guy”, comentó: “En cierto sentido, pensé: ¿No era evidente? No tenía ni idea de que la gente no lo sabía”. La cantante también mencionó que llevaba tiempo sin hablar abiertamente sobre este tema, a pesar de haber confirmado relaciones pasadas con hombres.

Eilish expresó su sorpresa por no haber sido cuestionada previamente sobre su sexualidad, mencionando la presión pública que ha enfrentado desde que alcanzó el éxito a una temprana edad. Además, compartió que ha enfrentado suposiciones sobre no caer bien a otras mujeres, a pesar de sentir una fuerte conexión con ellas: “Nunca sentí que pudiera conectar tanto con otras chicas. Las amo como individuos y me siento atraída por ellas”.

Tras estas revelaciones,Billie Eilish ha perdido más de 100.000 seguidores en Instagram.