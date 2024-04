Billie Eilish arremete en contra de los fans de Taylor Swift

La joven cantante Billie Eilish, reconocida por éxitos como “Bad Guy” y “Ocean Eyes”, se vio envuelta en una controversia reciente después de que sus comentarios sobre la producción excesiva de vinilos y CDs en la industria musical generaran reacciones entre los fans de Taylor Swift.

En una entrevista con Billboard, Eilish expresó su preocupación por las prácticas derrochadoras que considera contribuyen a la crisis climática. Aunque sus declaraciones no iban dirigidas específicamente a ningún artista en particular, algunos seguidores de Taylor Swift interpretaron sus palabras como un ataque indirecto hacia su ídolo.

Ante esta situación, la cantante de 22 años recurrió a las redes sociales para aclarar su postura. En una publicación en Instagram, Eilish instó a la gente a leer atentamente lo que realmente dijo en la entrevista y a no tergiversar sus palabras. Enfatizó que sus observaciones no estaban destinadas a señalar a ningún artista en particular, sino que apuntaban a problemas sistémicos en toda la industria musical.

“La crisis climática es un problema que nos concierne a todos”, afirmó Eilish en su comunicado. “Todos somos parte del problema y debemos esforzarnos por ser parte de la solución”, añadió la cantante estadounidense.

Aunque ha habido tensiones entre las seguidoras de ambas artistas, tanto Eilish como Swift han mostrado su respaldo mutuo en el pasado y han compartido momentos amistosos en eventos públicos. Swift, reconocida por ofrecer diversas versiones de sus discos, ha sido elogiada por su creatividad y éxito en el mundo de la música.

Sin embargo, Eilish expresó su preocupación por la tendencia creciente entre los artistas de producir múltiples versiones de álbumes con pequeñas diferencias para aumentar las ventas. En su opinión, esta práctica es derrochadora y contribuye al problema ambiental.

No obstante, tanto Swift como Eilish continúan trabajando en sus próximos proyectos musicales. El próximo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, está programado para ser lanzado el 19 de abril, mientras que Billie Eilish anunció recientemente que su próximo disco ya ha sido masterizado, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.