Bill Gates revela cómo la inteligencia artificial cambiará el mundo en 5 años

El multimillonario y filántropo Bill Gates, conocido por su visión futurista, compartió su perspectiva sobre el impacto que la inteligencia artificial (IA) tendrá en nuestras vidas en los próximos cinco años.

El auge de la inteligencia artificial ha generado preocupaciones sobre la pérdida masiva de empleos. Según el Fondo Monetario Internacional, aproximadamente el 40% de los empleos en todo el mundo podrían verse afectados por esta revolución tecnológica. Gates reconoce la posibilidad, pero subraya que la historia nos enseña que con cada avance tecnológico surgen nuevos horizontes laborales.

Durante una entrevista, Gates pronosticó que la IA facilitará la vida de todos, destacando específicamente su utilidad en el ámbito médico al ayudar a los profesionales a gestionar la carga de trabajo administrativo. “Podemos hacer que sea muy eficiente”, afirmó. Además, señala que la accesibilidad a la IA no requerirá “mucho hardware nuevo”, ya que se podrá acceder a través de dispositivos existentes como teléfonos o computadoras conectadas a Internet.

Gates elogió las mejoras en la tecnología de inteligencia artificial, mencionando específicamente el ChatGPT-4 de OpenAI, que calificó como “espectacular” debido a su capacidad para “leer y escribir”, asemejándose a un “trabajador de cuello blanco” capaz de ofrecer tutorías, consejos de salud, asistencia en programación y soporte técnico.

La Fundación Gates, dirigida por Bill y su exesposa Melinda, está comprometida en acortar la brecha entre los beneficios de la tecnología en países pobres y ricos. Gates destaca la urgencia en áreas con escasez de profesionales, como la medicina y la educación en África.

Aunque el FMI advierte sobre la posibilidad de que la IA agrave la desigualdad, Gates mantiene una perspectiva optimista, argumentando que las intervenciones políticas pueden mitigar estos riesgos.

En cuanto a su fortuna, Gates, con una riqueza de US$ 140.000 millones, indica que no le preocupa perder su posición en la lista de personas más ricas. Su enfoque filantrópico, respaldado por su compromiso de donar la mayor parte de su fortuna, reflejando su deseo de hacer un impacto significativo en el mundo. Con planes de donar US$ 9.000 millones anuales hasta 2026, Gates espera que, en unos 20 años, haya donado la totalidad de su fortuna junto con otros compromisos filantrópicos.