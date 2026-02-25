Bill Gates reconoce errores personales y lamenta vínculo con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, admitió públicamente haber mantenido relaciones extramaritales con dos mujeres rusas. Además, calificó como “un grave error” su relación con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Sin embargo, negó cualquier participación en sus delitos.

La revelación se realizó durante una asamblea general con empleados de la Fundación Bill y Melinda Gates, celebrada el martes y cuya grabación fue revisada por The Wall Street Journal. Gates expresó su pesar por cómo su vínculo con Epstein afectó la imagen y el trabajo de la organización filantrópica. Además, afirmó: “Fue un gran error pasar tiempo con Epstein”. También admitió haber facilitado reuniones entre ejecutivos de la fundación y el financiero.

Los comentarios de Gates coinciden con la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de documentos del denominado archivo Epstein. En estos documentos se mencionan nombres de figuras influyentes vinculadas al caso. Entre los correos electrónicos revisados, Epstein aseguraba que Gates habría mantenido relaciones extramaritales. Además, decía que él incluso habría intervenido en ciertos aspectos de su vida privada. Por ejemplo, habría intervenido incluyendo la adquisición de drogas para “lidar con las consecuencias” de esos encuentros. Gates confirmó las relaciones. Señaló que una fue con una jugadora rusa de bridge y otra con una física nuclear rusa. Sin embargo, enfatizó que no cometió ningún acto ilícito ni tuvo conocimiento de las actividades criminales de Epstein.

Gates indicó que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor. “Saber lo que sé ahora lo hace 100 veces peor, no solo en términos de sus delitos pasados, sino por la conducta indebida continua”, reconoció. Además, admitió que debió haberse distanciado mucho antes.

En un comunicado, la Fundación Bill y Melinda Gates afirmó que Gates “habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones”, buscando cerrar un capítulo incómodo para uno de los líderes más influyentes del mundo tecnológico y filantrópico.