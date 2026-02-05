Bill Gates expresa arrepentimiento público por su vínculo con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, manifestó públicamente su arrepentimiento por haber mantenido una relación personal con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, luego de la publicación de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso.

En una entrevista concedida al canal australiano 9News, Gates se refirió brevemente al tema sin profundizar en detalles: “Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo”, afirmó. Sus declaraciones se produjeron un día después de que su exesposa, Melinda French Gates, pidiera de manera pública que todas las personas vinculadas al entorno de Epstein rindan cuentas.

Melinda French Gates señaló en el pódcast Wild Card, de la radio pública estadounidense NPR, que las preguntas pendientes deben ser respondidas por quienes estuvieron involucrados, incluido su exmarido. Aclaró que ella no se siente responsable de dar explicaciones adicionales y reconoció que la relación de Gates con Epstein fue uno de los factores que influyeron en su divorcio en 2021, tras 21 años de matrimonio.

La controversia se intensificó tras la revelación de un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein, fechado en 2013, en el que se hacía referencia a supuestos favores personales relacionados con medicamentos. Gates negó categóricamente la veracidad de ese mensaje y aseguró que nunca fue enviado, calificándolo como falso y cuestionando las intenciones del financiero.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia indican que Gates y Epstein mantuvieron contacto frecuente entre 2010 y 2018, periodo en el que se habrían reunido en varias ocasiones. También se incluyen fotografías y registros de comunicaciones que evidencian una relación más estrecha de lo que Gates ha reconocido públicamente, aunque la aparición de su nombre en los documentos no implica, por sí misma, la comisión de delitos.

Gates ha sostenido que su interés en Epstein estaba relacionado con la filantropía y la búsqueda de donantes para proyectos de salud global, y ha negado haber participado en actividades ilegales o haber visitado la isla privada del financiero en el Caribe. No obstante, registros de vuelo confirman que viajó en una ocasión en el avión privado de Epstein hacia Florida en 2013, años después de que este fuera condenado por delitos sexuales.

El caso ha reabierto el debate sobre la cercanía de Epstein con figuras influyentes del mundo político, empresarial y cultural, y sobre la falta de investigaciones profundas pese a las denuncias que se remontan a la década de 1990. Mientras tanto, Gates ha incrementado su presencia pública intentando distanciarse del escándalo, en un contexto marcado por nuevas revelaciones y cuestionamientos sobre su pasado vínculo con el financiero.