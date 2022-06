Bill Gates arremete en contra de las criptomonedas y los NFT: “Están basadas en la teoría del más tonto”

El fundador de Microsoft, Bill Gates, arremetió en contra de las criptomonedas y los NFT (activos digitales), las cuales aseguró están basadas en la teoría del más tonto.

Las declaraciones del empresario inmediatamente se viralizaron en las distintos medios y plataformas de Internet.

No es la primera vez que el multimillonario habla de las criptomonedas y los NFT, expresando que no es fanático a esta tecnología.

“Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo”, dijo irónicamente Gates al hablar del club Bored Ape Yatch Club NFT.

Por difícil que parezca el club ha generado más de mil millones de dólares en ventas con celebridades como Madona y Jimmy Fallon.

“Estoy acostumbrado a clases de activos como una granja, donde tiene producción o una empresa donde elaboran un producto”, dijo el multimillonario sobre las criptomonedas y los NFT.

Para el reconocido empresario ambos productos digitales están “100% basados en una especie de teoría del más tonto de que alguien va a pagar más por él que yo”.

Al respecto, destacó que no le gustan los asuntos que están en el anonimato, que evita impuesto u otra regla gubernamental. “Donde tiene algo de este anonimato en el que evita impuestos o cualquier regla gubernamental. De todos modos no estoy involucrado en eso. No compro ni vendo ninguna de estas cosas”.

Hace un mes, el empresario manifestó que las criptomonedas y los NFT no tiene resultados valiosos. “El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no suma a la sociedad como otras inversiones”.

Esta semana la mayoría de las monedas digitales cayeron hasta en un 7.8% a 20.289 dólares, el mínimo registrado desde diciembre del 2020.