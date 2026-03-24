Un tribunal civil ordenó al actor estadounidense Bill Cosby pagar una indemnización de 19,3 millones de dólares a Danna Motsinger, quien lo acusó de haberla drogado y agredido sexualmente en 1972.

Durante el juicio, la demandante, actualmente de 84 años, relató que en ese entonces trabajaba como camarera en un restaurante en Sausalito, California. Según su testimonio, Cosby entabló amistad con ella y la invitó a uno de sus espectáculos. Posteriormente, afirmó haber ingerido una bebida y una pastilla proporcionadas por el actor, tras lo cual comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento.

El proceso judicial se llevó a cabo en Santa Mónica, donde el jurado deliberó durante tres días antes de emitir el veredicto. La defensa del actor sostuvo que este no recordaba el incidente y argumentó que, de haber existido algún contacto, habría sido consensuado.

Tras la decisión, el equipo legal de Cosby anunció que apelará el fallo. La cantidad fijada podría incrementarse en caso de que se sumen daños punitivos adicionales.

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