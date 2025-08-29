Biedermann Medtech Group anunció la transformación de su enfoque en el mercado de soluciones medicas para la columna en EE. UU. y un nuevo modelo de negocio

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Biedermann Medtech Group, destacado innovador en soluciones procedimentales y sistemas de implantes de nueva generación para columna y extremidades, anunció hoy una transformación estratégica de sus operaciones en Estados Unidos. Biedermann ampliará su enfoque más allá de la distribución de productos hacia una plataforma más amplia de servicios y soluciones integradas, diseñada para redefinir su modelo de negocio en el país.





Como parte de esta transición, Biedermann Motech dejará de distribuir directamente sus líneas de productos de soluciones avanzadas para cirugía de columna y extremidades en el mercado estadounidense próximamente. Esta decisión se tomó tras una revisión exhaustiva y detallada de la dinámica del mercado y de los recientes desarrollos macroeconómicos.

En la siguiente fase de esta transformación, Biedermann Motech aprovechará su asociación estratégica con la potencia en propiedad intelectual y líder reconocido en innovación, Biedermann Technologies, para comercializar su amplia cartera de patentes y tecnologías en Estados Unidos mediante un modelo de negocio de nueva generación. Este modelo incluirá oportunidades de licenciamiento para su cartera de productos para columna y extremidades en EE. UU., así como sus patentes y tecnologías, con un conjunto de servicios de valor agregado.

Mientras tanto, los importantes desafíos que presenta para los fabricantes de dispositivos médicos el nuevo Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (MDR) han generado un mayor interés en el portafolio de productos para columna de Biedermann con marcado CE. En consecuencia, Biedermann Motech continuará buscando y ampliando sus oportunidades de negocio directo fuera de Estados Unidos.

De cara al futuro, Biedermann sigue comprometido y continúa impulsando e invirtiendo en investigación, innovación y colaboración en múltiples áreas de la cirugía de columna y extremidades, como la cirugía avanzada menos invasiva, la cirugía de deformidades complejas, la fusión ambulatoria, soluciones procedimentales rentables y la integración de tecnologías habilitadoras de próxima generación. Todo ello con el objetivo de tener un impacto profundo y beneficioso en los procesos y resultados quirúrgicos, mejorando finalmente los resultados para los pacientes tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Si está interesado en conocer más sobre la transformación de Biedermann en Estados Unidos y las oportunidades de negocio que esto podría ofrecer a su organización, por favor contáctenos a transformation@biedermann.com

Acerca de BIEDERMANN

Biedermann Medtech Group es un grupo de empresas medianas, de propiedad familiar, cuyas raíces se remontan a 1916. Biedermann investiga, desarrolla, fabrica y distribuye sistemas de implantes de alta calidad en colaboración con profesionales de la salud, socios tecnológicos, instituciones científicas y empresas especializadas, con el objetivo de lograr mejores resultados clínicos. Además, es propietario y custodio de un amplio portafolio de patentes y tecnologías para mercados ortopédicos especializados. Durante los últimos 30 años, Biedermann ha licenciado con éxito numerosas patentes y tecnologías relacionadas a varios actores clave en el campo ortopédico y neuroquirúrgico, y ha establecido múltiples estándares de referencia para tecnologías de columna.

Para obtener más información, visite:



www.biedermann.com y www.biedermann-technologies.com

transformation@biedermann.com