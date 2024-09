Bidgely presenta la nueva integración GenAI para la galardonada plataforma UtilityAI y una administración más inteligente de la energía

Soluciones pioneras de IA generativa para la administración inteligente de la red y la personalización de la experiencia del cliente

LOS ALTOS, California--(BUSINESS WIRE)--Bidgely ha introducido una nueva integración de IA generativa (GenAI) en su galardonada plataforma UtilityAI al ofrecer a las empresas de servicios públicos y a sus clientes experiencias aún más inteligentes e intuitivas para la administración de la energía. Una serie de despliegues de productos seguros y adaptables permitirán respuestas autónomas a las consultas para obtener resultados más rápidos que redefinirán el conocimiento de los datos y la implementación de los programas de las empresas de servicios públicos. Esto incluye nuevas interfaces de experiencia del cliente, planificación de simulación para recursos energéticos distribuidos (DER) y alternativas no cableadas (NWA), establecimiento de perfiles y objetivos de carga, resumen de datos y mucho más.









«Durante más de una década, UtilityAI de Bidgely ha demostrado ser increíblemente eficaz para aprovechar el poder de los datos de los contadores inteligentes. Nuestra nueva integración con GenAI es el siguiente paso fundamental para permitir a las empresas de servicios públicos mejorar aún más la agilidad, profundizar en el compromiso con el cliente y optimizar los recursos como nunca antes», dijo Abhay Gupta, director general de Bidgely. «Con Bidgely, las empresas de servicios públicos no solo están preparadas para sobrevivir al futuro; están equipadas para liderarlo».

Las soluciones de GenAI de Bidgely están diseñadas para ayudar a las empresas de servicios públicos a abordar sus iniciativas más urgentes, en particular el aumento de la congestión de la red y la necesidad de implementar soluciones específicas de NWA; la descarbonización a través de la electrificación de los hogares; y el apoyo a los propietarios de viviendas para reducir su factura energética y su huella de carbono.

«Las empresas de servicios públicos quieren apoyar a sus clientes en su proceso para ser más eficientes energéticamente y convertirse en asesores energéticos de confianza. Para ello, cada vez más proveedores de energía están implementando análisis de uso para atraer a los clientes con nuevos servicios, y más del 50 por ciento de ellos invertirán en respuesta a la demanda conductual», dijo Gaia Gallotti, directora asociada de investigación de IDC Energy Insights. «Para maximizar la tasa de éxito de sus programas de energía ecológica, los servicios públicos tendrán que invertir en herramientas GenAI para satisfacer la demanda de sus clientes de productos, servicios y paquetes personalizados».

La nueva cara de la experiencia y la asistencia al cliente

La integración de GenAI de Bidgely acorta la distancia entre el consumo de energía y los costes mensuales de la factura para los consumidores finales, lo que mejora significativamente la satisfacción del cliente, disminuye las llamadas de atención al cliente y aumenta la inscripción en programas de servicios públicos. Los consumidores finales y los representantes de atención al cliente de las compañías eléctricas tendrán acceso a:

Energy Assistants : una interfaz muy interactiva que evalúa instantáneamente el uso de la energía en el hogar, responde a consultas personalizadas y ofrece recomendaciones personalizadas.

: una interfaz muy interactiva que evalúa instantáneamente el uso de la energía en el hogar, responde a consultas personalizadas y ofrece recomendaciones personalizadas. Energy Advisors: una solución personalizada que permite a los clientes tomar un mayor control de sus decisiones energéticas, por ejemplo, al elaborar un modelo del impacto financiero de la compra de un vehículo eléctrico o la instalación de energía solar.

La evolución de la plataforma UtilityAI de Bidgely también simplificará la administración energética de los consumidores finales mediante simulaciones basadas en GenAI. Las simulaciones de electrificación doméstica, por ejemplo, podrán analizar instantáneamente el perfil de carga del cliente, completar una auditoría energética, simular oportunidades de mejora y ahorro y conectar a los consumidores con los productos, instaladores y opciones de financiación pertinentes.

Una administración de red más inteligente y sencilla

Para los planificadores de redes de servicios públicos, la integración de GenAI de Bidgely agiliza el análisis de los datos almacenados en los contadores para proporcionar un acceso más rápido a la información y recomendaciones para tomar decisiones eficaces. Los planificadores de redes tendrán acceso a:

Grid Assistants : una interfaz intuitiva y conversacional que facilita la consulta de datos, el análisis de los DER, la supervisión de los activos de la red y la identificación de tendencias clave.

: una interfaz intuitiva y conversacional que facilita la consulta de datos, el análisis de los DER, la supervisión de los activos de la red y la identificación de tendencias clave. Grid Advisors: un producto de nueva generación que permite a los planificadores de redes simular escenarios de red complejos, elaborar planes de actualización de activos y NWA y supervisar continuamente los avances en los objetivos de administración de la red.

La integración de GenAI de Bidgely no solo traduce los datos de la red en información procesable y fácil de digerir, sino que también ofrece a los planificadores de la red una forma de verificar las estrategias e inversiones en la red. Para aliviar la congestión de la red, por ejemplo, las empresas de servicios públicos pueden realizar simulaciones en los activos más limitados de la red para comparar el impacto de las diferentes opciones de NWA y de mejora de la infraestructura antes de implementar los cambios.

Para obtener más información sobre las nuevas soluciones de GenAI de Bidgely, visite bidgely.com/GenAI e inscríbase en el próximo seminario web de Bidgely, Empowering Utilities with GenAI: A Guide to Enhanced CX and Grid Management, aquí.

Acerca de Bidgely

Bidgely es una empresa de SaaS impulsada por IA que acelera un futuro de la energía limpia permitiendo a las empresas energéticas y a los consumidores tomar decisiones relacionadas con la energía a partir de datos. Gracias a nuestra tecnología patentada única, la plataforma UtilityAI™ de Bidgely transforma diferentes dimensiones de los datos de los clientes, como el consumo de energía, los datos demográficos y las interacciones, en información sobre la energía de los consumidores de lo más precisa y práctica posible. Utilizamos esta información para ofrecer a cada cliente recomendaciones personalizadas, adaptadas a su personalidad y estilo de vida, atributos de uso, patrones de comportamiento, propensión a la compra y mucho más. Desde la perspectiva de los recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) y el borde de la red, Bidgely está fomentando la innovación de los contadores inteligentes con soluciones basadas en datos para la energía solar fotovoltaica, la detección de vehículos eléctricos (VE), el cambio de carga por comportamiento de estos mismos y la carga gestionada, el robo de energía, la previsión de carga a corto plazo, el análisis de red y los diseños de tarifas por tiempo de uso (TOU, por sus siglas en inglés). El análisis energético de UtilityAI™ de Bidgely proporciona una amplia visibilidad de la generación y el consumo para gestionar mejor los picos de carga y planificar la red, y ofrece recomendaciones específicas para nuevos productos y servicios de valor añadido. Con raíces en Silicon Valley, Bidgely tiene más de 16 patentes de energía, más de 75 millones de dólares en financiación, cuenta con más de 30 científicos de datos y aporta su pasión por la IA a las empresas de servicios públicos que atienden a clientes residenciales y comerciales de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.bidgely.com o el blog de Bidgely en bidgely.com/blog.

