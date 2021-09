Biden visita Louisiana luego del devastador impacto del huracán Ida

El presidente Joe Biden viajó este viernes a Nueva Orleans, en Louisiana, el estado más afectado por las inundaciones que dejó a su paso el devastador huracán Ida.

“Esto no tiene nada que ver con la política. Esto se trata de salvar vidas y de que la gente puede ponerse de pie otra vez. Estamos juntos en esto, no vamos a dejar a nadie atrás, no importa si son de zonas rurales, de la ciudad o de la costa”, dijo Biden durante una reunión con autoridades de LaPlace, una comunidad aledaña a Nueva Orleans.

Asimismo, Biden declaró a Louisiana como zona de “desastre mayor” debido al impacto del ciclón, que tocó tierra en ese estado con vientos máximos sostenidos de unas 150 millas por hora y ráfagas todavía más intensas.

Biden aprobó además la declaración de “desastre mayor” para Mississippi, lo que hace posible movilizar rápidamente recursos del gobierno federal para apoyar las tareas de las entidades locales y estatales.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa aseguró que el viaje del presidente ha sido planeado “en estrecha coordinación con los líderes en el terreno”, para garantizar que se dé “en el momento adecuado” y sin interferir en las tareas de ayuda y restauración de la zona.

Psaki destacó que Biden ha estado en contacto con los líderes de dos de las principales empresas del Golfo, Entergy, Southern Company, así como con el Edison Electric Institute, que agrupa a todas las compañías eléctricas de propiedad de accionistas estadounidenses.

Ida destruyó buena parte del cableado eléctrico, especialmente en el área metropolitana de Nueva Orleans, dejando a más de un millón de residentes de Louisiana a oscuras.

Su vecino, el estado de Mississippi, también sufrió el azote del huracán, que ya deja decenas de muertos y una estela de daños materiales aún sin cuantificar en medio de las inundaciones.