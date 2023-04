Biden muestra accidentalmente una nota con la pregunta que le iba hacer una periodista

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, está generando polémica luego de mostrar accidentalmente una nota con la pregunta que le iba a hacer una periodista durante una rueda de prensa con su homólogo surcoreano, Yoon Suk-yeol.

En una imagen se le ve al mandatario sosteniendo varias tarjetas en una de las cuales aparece la foto y la pregunta de la periodista de Los Angeles Times, Courtney Subramanian, “Soo-bruh-MAIN-ee-an”).

“¿Cómo cuadra usted sus prioridades nacionales, como la reorientación de la fabricación de semiconductores, con una política exterior basada en alianzas?”, decía la pregunta de la reportera en la tarjeta y que Biden ya estaba preparado para responder.

El error de Biden al mostrar la nota accidentalmente recuerda un hecho similar ocurrido en junio del 2022, cuando mostró notas de instrucciones que fueron captadas por los fotógrafos de distintos medios de comunicación que daban cobertura a un evento.

En ese momento, el presidente de 79 años colocó accidentalmente las hojas al revés mientras se dirigía a una reunión con ejecutivos de la industria eólica el jueves.

Las hojas tituladas “Offshore Wind Drop-By Sequence of Events” explican cada detalle del recorrido que debe hacer el gobernante.

Las notas de instrucciones le señalan desde que entra a la sala Roosevelt hasta que salude a los participantes.

“Tome su asiento”, “llega la prensa”, “usted hace breves comentarios de dos minutos”, agregan las hojas que el mismo Biden reveló.

Además, le detallan que debe hacerle una pregunta a la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler; para luego agradecer a los participantes y marcharse.

No es la primera vez que Biden se hace valer de notas de instrucciones, pero tras el anuncio de su candidatura a la reelección presidencial se ha aumentado la perspicacia de la prensa.

La noticia llega a un día que se revelara que los republicanos están exigiendo los resultados de una prueba cognitiva para conocer si tiene la capacidad mental de seguir en el poder.

Una encuesta de ABC News y The Washington Post, publicada en febrero, reveló que el 54 por ciento de los estadounidenses creía que no tenía la “agudeza mental necesaria para servir eficazmente como presidente”.

Next time someone tries to tell you Joe Biden isn’t a geriatric nursing home patient trapped in the White House, show them this.

He needs a notecard with step by step directions telling him what to do, including “YOU take YOUR seat”.

This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/GRMbgpcrEq

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 23, 2022