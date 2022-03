Biden llama “dictador” a Putin y le dice que no sabe lo que le espera

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Bide, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de dictador y le dijo que no sabe lo que le espera por su ingreso militar en territorio ucraniano.

Las declaraciones de Biden han generado una ola de comentarios a casi una semana que Rusia ordenara una operación militar en Ucrania.

“Un dictador ruso, que invade un país extranjero, tiene costos en todo el mundo”, afirmó el gobernante estadounidense sobre la decisión de Putin de ingresar a Ucrania.

Además, sentenció que su homólogo ruso no sabe lo que le espera tras protagonizar bombardeos y ofensivas militares en Ucrania.

El calificativo y la advertencia de Biden se dieron en el marco de discurso ante el Congreso de su país, en el cual explicó detalles de su apoyo al gobierno ucraniano.

“Permítanme ser claro: nuestras fuerzas no están involucradas y no participarán en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania”, aseguró Biden tras llamar dictador y asegurarle a Putin que no sabe lo que le espera.

Para el líder estadounidense la guerra entre Rusia y Ucrania es una lucha entre la democracia y la autocracia.

“En la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias están a la altura de las circunstancias y el mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad“, acotó sobre la reacción de la comunidad internacional ante la ofensiva rusa en Ucrania.

Hasta el momento Rusia no ha respondido a los calificativos de dictador, ni a la advertencia sobre lo que le espera.

El conflicto militar entre Rusia y Ucrania se intensificó el 24 de febrero luego de semanas de ejercicios militares rusos en la frontera.

Rusia exige que Ucrania mantenga la neutralidad de su territorio, mientras el presidente Volodimir Zelenski, exige su ingreso a la Unión Europa.