Biden: Expertos recomiendan diez personas máximo para reuniones de Acción de Gracias

El líder demócrata y presidente electo, Joe Biden, pidió a la ciudadanía no exponerse ante el coronavirus e instó que durante las reuniones familiares del día de Acción de Gracias solo se congreguen diez personas como máximo.

Biben, enfatizó y sustentó sus declaraciones citando a los expertos en salud pública que recomiendan el menor número de personas para evitar la propagación del virus que en EEUU ha ganado terreno considerablemente.

“Por el bien de sus hijos, su madre, su padre, sus hermanas, sus hermanos, quienquiera que se reúnan en Acción de Gracias, les ruego encarecidamente que piensen en esto. No debería haber un grupo de más de 10 personas “, dijo el mandatario electo.

Reveló que como familia han planificado el día con la debida importancia, reduciendo el número de miembros y además asegurándose que los que asistirán han sido evaluados recientemente para confirmar que no son portadores del virus.

Biden, no solo se refirió al día de Acción de Gracias que está próxima a festejarse, también mencionó la importancia del uso de la mascarilla, indicando que no han ‘nada de macho en no usar una máscara’ .

Además, se refirió a los buenos resultados que han dejado los ensayos de Pfizer y Moderna en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 con datos prometedores de hasta un 90 por ciento de eficacia.

“Es una gran noticia que Moderna y Pfizer hayan creado vacunas con una efectividad superior al 90%”, dijo Biden.

El líder demócrata espera que con las medidas que promueve en el marco del día de Acción de Gracias reduzcan los casos de Covid-19 en la nación que ha sido fuertemente golpeada por el virus.

Estados Unidos el contagio ha cobrado la vida de más de 240 mil muertes con once millones de casos en medio de proyecciones que continúe en aumento.

Una de las medidas que el equipo de Biden planea desarrollar para combatir el coronavirus son los bloqueos, uso de mascarillas y fortalecer el desarrollo científico.