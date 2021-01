Biden: Democracia de EEUU ‘está bajo un asalto sin precedentes’

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó este miércoles como un asalto sin precedentes a la democracia del país los disturbios protagonizados por los seguidores del mandatario, Donald Trump, en el Capitolio.

“Todos hemos estado viendo lo que sucede. A esta hora nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. No es algo que esperábamos ver en estos tiempos modernos”, dijo el líder demócrata en un escueto discurso.

Durante su comparecencia también pidió al mandatario republicano instar a su gente a detener la violencia que hasta el momento deja una persona muerta y que se deriva de su negativa de aceptar la derrota electoral del pasado 3 de noviembre.

“Vaya ahora a la televisión nacional para cumplir su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio”, dijo en tono contundente Biden en su intento de detener la crisis social y política que vive la nación norteamericana.

Tras calificar de un asalto a la democracia las acciones de protesta a favor de Trump aseguró estar consternado y triste por el momento oscuro que atraviesa EEUU. “El mundo está observando como tantos otros estadounidenses. Estoy consternado y triste de que nuestra nación, que durante tanto tiempo ha sido el faro de justicia y democracia ha llegado a este momento tan oscuro”, agregó.

Mientras Biden exigía una intervención de Trump, el gobernante se limitó a postear en su cuenta de Twitter un video para exigir se detenga la violencia sin obtener ninguna respuesta.

“Escenas de caos en el Capitolio no reflejan el verdadero Estados Unidos. No representan quiénes somos. Lo que estamos viendo son un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disenso. Es desorden. Es caos. Limita con la sedición. Y debe terminar ahora”, acotó Biden reafirmando que se trata de un asalto a la democracia.

Las acciones en el interior del Capitolio obligaron a detener la certificación del triunfo de Joe Biden que se desarrollaba con normalidad.

Por su parte, Trump continúa asegurando que no cederá la victoria a Biden y sostiene un fraude electoral que hasta el momento no ha sido comprobado.