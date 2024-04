Biden cuestiona a Netanyahu y asegura que el enfoque de la guerra en Gaza es un error

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, cuestionó y calificó de error el enfoque del líder israelí Benjamín Netanyahu en la guerra contra el grupo palestino Hamas.

Las declaraciones del mandatario estadounidense representan una presión sobre Israel para un alto al fuego en Gaza, territorio palestino que se ha visto fuertemente afectado por la guerra.

“Lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque”, dijo Biden al ser consultado por la guerra entre el pueblo judía y el grupo palestino calificado como terrorista por los países de Occidente.

Según Biden, Netanyahu estaría priorizando su interés político por el bienestar nacional; afectando no solo a Gaza sino a Israel.

Los cuestionamientos del presidente de EEUU, quien ha mostrado su apoyo en las últimas semanas a Israel, se dan días después del ataque a un convoy humanitario.

Lo anterior habría provocado que Biden calificara de error el enfoque de la guerra del país hebreo, que ha dejado en seis meses más de 30 mil muertos.

“Creo que es escandaloso que esos cuatro o tres vehículos fueran alcanzados por drones y llevados a una carretera donde no estaba como si estuviera a lo largo de la costa, no era como si hubiera un convoy moviéndose hacia allí”, agregó el gobernante de una de las naciones más poderosas del mundo.

Además, la opinión del presidente estadounidense estaría derivado a la intención de Israel de extender sus operaciones militares a la región de Rafah.

En ese sentido, el pueblo judío ha dicho que Rafah es el último bastión de Hamas. En la zona, más de 2.3 millones de palestinos se han refugiado de los ataques en la franja de Gaza.

Biden no solo cuestionó el enfoque de la guerra, también pidió un alto al fuego y acceso a alimentos.

“Lo que pido es que los israelíes simplemente pidan un alto el fuego y permitan durante las próximas seis u ocho semanas un acceso total a todos los alimentos y medicinas que ingresan al país. He hablado con todo el mundo, desde saudíes hasta jordanos y egipcios. Están preparados para mudarse. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no cubrir las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ahora”, concluyó.