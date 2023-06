Biden compara a Xi Jinping con un dictador a pesar de intentos de mejorar las relaciones

El presidente estadounidense, Joe Biden, comparó al líder chino, Xi Jinping, con un dictador en medio de intentos de mejorar las relaciones diplomáticas.

Las declaraciones de Biden se dan a dos días que el secretario de Estados, Antony Blinken, viajó a China para tratar impulsar acercamientos con la potencia asiática.

“La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos furgones llenos de equipo de espionaje es que no sabía que estaba allí. No, en serio. Eso es lo que es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no sabían lo que pasó”, dijo el gobernante a pesar de los intentos de mejorar las relaciones diplomáticas.

El comentario ha sido calificado como improvisado, lo que significa que Biden no debería de referirse a ese tema.

La polémica opinión de Biden, un día después de que se anunciaran progresos en la reparación de las relaciones entre China y EEUU, se dieron durante un evento de recaudación de fondos.

China respondió rápidamente al comentario y los calificó de provocación política abierta; tensando nuevamente las relaciones en medio de intento de mejorar los acercamientos.

Además, el gobierno de Xi Jinping señaló que el comentario de Biden fue absurdo e irresponsable, “Los comentarios contradicen los hechos básicos, violan seriamente la etiqueta diplomática e infringen gravemente la dignidad política de China”.