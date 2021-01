Biden coloca busto del icónico líder laboral latino, César Chávez, en el salón oval

El busto de César Chávez, el icónico líder laboral latino, fue colocado en la credenza, detrás del Resolute Desk, en el salón oval una vez asumió el poder de la nación el líder demócrata Joe Biden.

Defensores de los derechos civiles han hecho eco de la acción del mandatario, quien firmó el miércoles sus primeras órdenes ejecutivas tras la inauguración presidencial, cumpliendo varias de sus promesas de campaña.

Fueron las fotografías de sus primeras acciones como presidente que revelaron que detrás de él estaba el busto de César Chávez, activista de origen mexicano, defensor de los derechos de los trabajadores hispanos.

El primero en visualizar el busto del reconocido líder laboral latino fue el presidente nacional del grupo de defensa Forward Latino, Darryl Morin, quien no dudo en pronunciarse al respecto.

“Literalmente salté de mi silla y grité: ‘¡Ese es César Chávez! ¡César Chávez!’”, dijo el defensor de los derechos de los inmigrantes y luchador contra la discriminación de los latinos.

Una vez viralizada la imagen de la credenza con el busto del activista y algunas imágenes familiares, analistas han calificado la decisión de Biden como una acción trascendental para la comunidad latina.

Asimismo, se resaltó que la estatua permanecía justo atrás del gobernante, mientras firmaba importantes decretos relacionados a la equidad racial, lucha contra la pandemia e inmigración.

Uno de los más importantes documentos firmados por el recién juramentado mandatario fue la ‘Ley de Ciudadanía 2021’ que tiene como objetivo hacer una de las más grandes reformas migratorias en los EEUU.

La estatua del activista fue creado por Paúl Suárez hace 25 años y que fuera colocada en la credenza presidencial es un tributo a su lucha por la comunidad latina, especialmente por el sector campesino.

“Cuando pienso en todo lo que ha pasado nuestra comunidad estos últimos cuatro años, no puede haber un mensaje más fuerte de empatía y sobre la importancia de que nuestra comunidad avance”, dijo Morin sobre la decisión de Biden.

Por su parte, la Fundación César Chávez detalló que el monumento fue enviado a la Casa Blanca ha petición del equipo del nuevo mandatario estadounidense.

“Colocar un busto de mi padre en la Oficina Oval simboliza el esperanzador nuevo día que está amaneciendo para nuestra nación”, manifestó Paúl Chávez, hijo del activista.

El defensor de los derechos civiles fue el promotor del sindicato Unión de Campesinos en EEUU, trinchera que utilizaba para exigir la inscripción de latinos.

I am smiling ear to ear with a full heart! #organizerswin #SiSePuede @UFWupdates #Unionproud

“Behind the Resolute desk is a bust of Cesar Chavez. The office also includes busts of Rosa Parks, Eleanor Roosevelt and sculpture by Allan Houser of the Chiricahua Apache” pic.twitter.com/3FlXZpoqZf

— Marisol Garcia (@marisolgarciaaz) January 20, 2021