Biden asegura que mató al líder de ISIS, Abu Ibrahim Al-Hashimi

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, informó este jueves sobre una ofensiva militar que dejó como resultado la muerte del líder del Estado Islámico (Isis), Abu Ibrahim Al-Hashimi.

La nación norteamericana lanzó anoche el operativo en contra del grupo terrorista en Siria. Se detalló que un equipo la operación estuvo a cargo de las Fuerzas Especiales de EEUU.

El gobernante calificó la ofensiva como exitosa tras confirmarse la muerte de Abu Ibrahim Al-Hashimi.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, en el operativo fallecieron 13 personas, entre ellos seis menores de edad y cuatro mujeres.

Se desconoce si las víctimas son civiles o familiares de personas ligadas al ISIS.

“Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Gracias a la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos eliminado del campo de batalla a Abu Ibrahim Al- Hashimi al Qurayshi, el líder de ISIS”, cita un tuit de Biden.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

