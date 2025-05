Biden afirma que no le sorprende la derrota de Kamala Harris y culpa al sexismo

El expresidente Joe Biden ofreció recientemente su perspectiva sobre la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 y el estado actual del país. Durante su participación en el programa The View, Biden fue claro: no le sorprendió que su exvicepresidenta no ganara la contienda frente a Donald Trump.

“No me sorprendió, no porque ella no esté capacitada para ser presidenta. Lo está. Kamala está preparada para liderar este país”, afirmó el exmandatario de 82 años. “No me sorprendió porque el país tomó el camino del sexismo”.

Biden señaló que la campaña contra Harris se centró más en su género y origen racial que en su capacidad de liderazgo. “Nunca había visto una campaña tan eficaz y constante para desacreditar la idea de que una mujer, y además una mujer multirracial, pudiera dirigir la nación”, comentó.

El exmandatario también reflexionó sobre el clima político actual, aludiendo a la desilusión ciudadana tras la pandemia y al impacto que esto ha tenido en las democracias liberales, no solo en EEUU., sino a nivel global. Mencionó la baja participación electoral, destacando que tres millones de personas menos votaron en 2024 en comparación con 2020. “Yo obtuve siete millones de votos más que Trump en 2020”, recordó, sugiriendo que, de no haber renunciado a su candidatura, podría haber vencido de nuevo.

A pesar de que la competencia entre Harris y Trump fue reñida en varios estados clave, Biden admitió que cuando él se retiró de la contienda y Harris asumió la candidatura demócrata, solo quedaban seis meses para las elecciones. Aunque se rumoraba que Biden le había pedido seguir al pie de la letra sus políticas, él negó haberle impuesto condiciones. “Le dije que fuera ella misma”, aseguró.

Biden expresó admiración por lo que Harris logró en ese corto tiempo y comparó su salida de la Casa Blanca con los primeros meses del nuevo gobierno: “Trump ha tenido los peores 100 días de cualquier presidente en la historia”.

Sobre el futuro político de Harris, Biden comentó que aún no está claro si volverá a postularse, pero reveló que ambos siguen en contacto. “Ella me pidió consejo hace poco, pero no puedo contarles de qué hablamos”, dijo entre risas. Luego añadió: “Tiene una decisión difícil por delante. Espero que siga participando activamente. Es excelente. Pero también tenemos otros candidatos muy buenos. Soy optimista con lo que viene”.