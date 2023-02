Beyoncé es la “reina” de los premios Grammy, fue la más condecorada

La cantante Beyoncé se convirtió en la “reina” de los premios Grammy al ser condecorada 32 veces en la historia de los galardones.

“Se llevó a casa su estatuilla número 32, rompiendo un récord de 26 años”, informaron medios locales.

Con su canción “Cuff It”, la artista ha logrado superar a Georg Solti; quien en vida ganó 31 estatuillas.

En la ceremonia, que se desarrolló el domingo, Beyoncé ganó dos premios, previo a la ceremonia y además recibió galardones por su tributo a la música danza negra y queer.

“Sus cuatro premios rompieron el récord establecido por el director húngaro-británico Georg Solti, quien ganó 31 premios”, se informó sobre la nueva reina de los premios.

Durante su discurso, Beyoncé dijo que estaba tratando de no ser tan emocional mientras el público le aplaudía.

La artista fue acreedora a las siguientes estatuillas: Mejor álbum dance/electrónico: “Renaissance, Mejor canción de R&B: “Cuff It”, Mejor grabación dance/electrónica: “Break My Soul”, Mejor interpretación tradicional de R&B: “Plastic Off the Sofa”.

“Agradezco a mis padres, por amarme y por impulsarme. Quiero agradecer a mi hermoso esposo y mis adorados tres hijos”, dijo la artista.

Beyoncé, cuando era niña participó en varias competiciones de canto y baile, siendo sus comienzos en el mundo de la fama.

Se dio a conocer en 1990 como miembro del grupo R&B, uno de los grupos musicales juveniles más vendido de los tiempos.