Beyoncé entra al club de los multimillonarios y domina la música en 2025

El año 2025 quedará marcado como otro capítulo decisivo en la trayectoria de Beyoncé, quien consolidó su estatus como una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento al ingresar oficialmente en la lista de multimillonarios de Forbes. A sus 44 años, la artista no solo reafirmó su vigencia musical, sino que demostró que su éxito es el resultado de una estrategia empresarial cuidadosamente construida.

Aunque muchos consideraron que el punto más alto de su carrera había sido el Renaissance World Tour de 2023, que recaudó cerca de 600 millones de dólares, Beyoncé volvió a superar expectativas con el lanzamiento de Cowboy Carter. El álbum, que incursionó en el género country, rompió barreras históricas y abrió una nueva etapa de expansión comercial para la cantante.

La gira Cowboy Carter Tour se posicionó como la más exitosa del mundo en 2025, con ingresos superiores a los 400 millones de dólares en venta de boletos. A esta cifra se añadieron aproximadamente 50 millones de dólares generados por la venta de mercancía oficial durante los conciertos, según estimaciones de Forbes.

El espectáculo ofreció una experiencia de gran escala, con presentaciones que se extendieron por casi tres horas e incluyeron elementos visuales innovadores como coches voladores, brazos robóticos, un toro mecánico dorado y apariciones especiales. Este despliegue reafirmó la capacidad de Beyoncé para convertir cada gira en un evento global.

Uno de los factores clave de su éxito financiero es el control absoluto que ejerce sobre su obra. A través de su empresa Parkwood Entertainment, la artista produce y gestiona sus proyectos, lo que le permite obtener márgenes de ganancia más altos que los habituales en la industria musical.

Al sumar los ingresos provenientes de sus giras, regalías musicales y contratos publicitarios firmados durante el año, se estima que Beyoncé generó alrededor de 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025. Esta cifra la coloca como la tercera artista mejor pagada a nivel mundial y confirma que su influencia cultural y financiera sigue en ascenso.