Berry Consultants lanza el simulador de ensayos clínicos FACTS 8

FACTS 8 incorpora compatibilidad con criterios de valoración ordinales y una nueva función de “Inicio rápido”

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Berry Consultants, LLC anunció el lanzamiento de FACTS 8, la última versión de su reconocido simulador de ensayos clínicos fijos y adaptativos (FACTS). FACTS 8 ya está disponible tanto para los usuarios actuales como para nuevos clientes en todo el mundo.





FACTS es la plataforma más potente, flexible y eficiente para diseñar y simular ensayos clínicos en todo el espectro del desarrollo de fármacos, desde los estudios iniciales de Fase I hasta los complejos ensayos de plataforma con múltiples brazos. La nueva versión introduce dos avances principales:

Simulación completa de criterios de valoración ordinales en los diseños de ensayos de Fase II y Fase III, lo que permite desarrollar diseños sólidos con métodos de análisis frecuentistas y bayesianos.

Una función de “Inicio rápido” que agiliza la configuración de ensayos fijos y secuenciales por grupos, al tiempo que mantiene toda la potencia de simulación que FACTS ofrece para diseños adaptativos más personalizados.

“Los criterios de valoración ordinales son omnipresentes en los ensayos clínicos y la capacidad de optimizar los análisis y el diseño de los ensayos que los utilizan se está volviendo cada vez más importante”, dijo Scott Berry, PhD, Presidente y Científico Estadístico Senior de Berry Consultants. “Con FACTS 8, ofrecemos a los investigadores una plataforma unificada para evaluar y comparar métodos analíticos para estos criterios de valoración ,desde la dicotomización, pruebas no paramétricas de Wilcoxon, pruebas de probabilidades proporcionales y modelos bayesianos de Dirichlet, hasta la ponderación por utilidad. Esta capacidad permite a los equipos comparar directamente el rendimiento, tomar mejores decisiones de diseño y, en última instancia, mejorar la investigación clínica”.

El Módulo de Criterios de Valoración Ordinal en FACTS 8 admite la simulación de ensayos de uno, dos o múltiples brazos e incluye toda la gama de funciones de diseño adaptativo: detención temprana, eliminación de brazos y aleatorización adaptativa según la respuesta.

“Esta versión no solo amplía la potencia y el alcance de FACTS, sino que también hace que la simulación de ensayos convencionales sea más rápida y sencilla”, agregó Tom Parke, Director de Soluciones de Software en Berry Consultants. “La nueva función de 'Inicio rápido' permite a los usuarios configurar y ejecutar diseños estándar en minutos, al tiempo que conserva el mismo motor de simulación detallado que impulsa nuestros ensayos adaptativos más avanzados”.

Con estas mejoras, FACTS sigue reflejando la filosofía de Berry Consultants de que la simulación de ensayos clínicos debe ser intuitiva, transparente y completa. FACTS permite a los usuarios especificar y comparar diseños en toda la gama de tipos de ensayos (desde diseños fijos simples hasta las plataformas adaptativas más innovadoras), lo que ofrece un desarrollo clínico más inteligente y eficiente.

Acerca de Berry Consultants

Berry Consultants es líder reconocido a nivel internacional en el diseño, simulación e implementación de ensayos clínicos innovadores. Fundada en el año 2000, la empresa se especializa en ensayos clínicos bayesianos y adaptativos, y ofrece tanto experiencia en consultoría como soluciones de software a socios de la industria farmacéutica, biotecnológica y académica en todo el mundo. Con su plataforma de software insignia, FACTS, Berry Consultants permite a los investigadores explorar, optimizar y ejecutar diseños de ensayos que mejoran la eficiencia, la ética y el conocimiento científico en diversas áreas terapéuticas. www.berryconsultants.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

