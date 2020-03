Bernie Sanders recibe el respaldo del ícono de derechos civiles, Jesse Jackson

Bernie Sanders, senador de Vermont, obtuvo un respaldo importante el domingo luego de que anunció que el ícono de los derechos civiles Jesse Jackson lo apoyaba formalmente.

Jackson acompañó a Bernie Sanders durante un evento de campaña en Grand Rapids, Michigan, y planeaba decir que Biden no había buscado conseguir su apoyo y que Sanders sí.

We look to our youth for energy, expansion and inclusion which leads to growth.

The youth that come to these rallies represent hope, healing and promise for our nation.

It’s a joy to “feel the Bern” with Bernie. Keep Hope Alive! #VotingMatters @BernieSanders pic.twitter.com/FklCpzOao6

March 8, 2020