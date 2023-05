Berkshire Hathaway Specialty Insurance nombra líderes regionales para Europa y Oriente Medio

BOSTON & LONDRES & DUBAI, Emiratos Árabes Unidos–(BUSINESS WIRE)–Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ha anunciado hoy el nombramiento de dos directivos de BHSI para puestos de liderazgo regional. Alessandro Cerase ha sido nombrado presidente y director de la región de Europa, y Neeraj Yadvendu es ahora director de Oriente Medio y, sujeto a la aprobación reglamentaria, asumirá al mismo tiempo el cargo de director ejecutivo de la sucursal del Centro Financiero Internacional de Dubai.





Alessandro se unió a BHSI en 2018 como director ejecutivo (SEO) para BHSI Oriente Medio y condujo el lanzamiento de las actividades de BHSI en la región. En 2020 obtuvo el cargo adicional de Global Property Underwriter Officer para Construcción y Energía. Cuenta con más de 25 años de experiencia global en el sector asegurador y ha vivido y trabajado en Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio. Seguirá residiendo en Dubai y reportará a Peter Eastwood, presidente y consejero delegado de BHSI.

Neeraj se incorporó a BHSI en 2018 como director ejecutivo adjunto y responsable de líneas de terceros en Oriente Medio, y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de BHSI en la región. Cuenta con más de 26 años de experiencia global en el sector de los seguros y ha vivido y trabajado en el Reino Unido, Asia y Oriente Medio. Neeraj mantendrá su residencia en Dubai y reportará a Marc Breuil, Director de Asia y Oriente Medio de BHSI.

“BHSI ha crecido de forma constante y estratégica en todo el mundo y a un ritmo acelerado en nuestras regiones de Europa y Oriente Medio”, declaró Peter Eastwood. “Alessandro y Neeraj, y los equipos estelares que han creado, han sido fundamentales para esta expansión. En sus nuevas funciones, estos dos fuertes líderes tendrán un papel aún más importante, ya que seguirán aportando nuestra flexibilidad y perspicacia en la suscripción, nuestro compromiso CLAIMS IS OUR PRODUCT® y la certeza de nuestra solidez financiera a clientes y corredores de toda Europa y Oriente Medio.”

Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company proporciona seguros de propiedad comercial, siniestralidad, responsabilidad profesional de la salud, líneas ejecutivas y profesionales, responsabilidad transaccional, garantías, marítimo, viajes, programas, accidentes y salud, "stop loss" médicos y seguros de propietarios y multinacionales. Con sede en Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance tiene oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianápolis, Irvine, Los Ángeles, Nueva York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramón, Seattle, Stevens Point, Adelaida, Auckland, Barcelona, Brisbane, Bruselas, Colonia, Dubai, Dublín, Frankfurt, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Múnich, París, Perth, Singapur, Sídney, Toronto y Zúrich.

