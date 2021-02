Berkshire Hathaway Specialty Insurance asciende a Tomás Blas como director de Property en España

BOSTON y MADRID–(BUSINESS WIRE)–Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ha anunciado hoy que Tomás Blas ha sido ascendido a director de Property en España.

“Tomás Blas ha sido fundamental en la expansión de nuestra cartera de seguros de Property en España y en el cumplimiento del compromiso de BHSI con la excelencia en el servicio y nuestra filosofía de ‘Los siniestros son nuestro producto’ en todo el país”, ha comentado Chris Colahan, director para Reino Unido y Europa de BHSI. “Espero que siga realizando un gran trabajo para nuestra organización, nuestros clientes y nuestros corredores en su recién ampliado puesto de dirección”, ha añadido.

Tomás Blas, que cuenta con 17 años de experiencia en el sector, se unió a BHSI en 2019 como responsable de Technical Lines en España. En su nuevo puesto, se encargará de toda la cartera de Property de BHSI en España, que incluye seguros patrimoniales para empresas de todos los sectores y soluciones de seguros técnicos centrados en riesgos de construcción, electricidad, energía e ingeniería.

Antes de incorporarse a BHSI, Tomás Blas fue director regional de líneas de Ingeniería para la Región Mediterránea en Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) y director de líneas de Ingeniería para España y Portugal, así como líder del Grupo de práctica global de utilidades, servicios, TI y comunicaciones de AGCS. Es Ingeniero Industrial por la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene un Executive MBA por la European School of Management and Technology de Berlín.

Tomás tiene su sede en la oficina de BHSI en Madrid y se puede contactar con él por correo electrónico en Tomas.Blas@bhspecialty.com o en el teléfono +34 914 141 694.

En Europa, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) opera como Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI), una empresa de actividades designadas domiciliada en Irlanda, número de registro 636883 y oficina registrada en One Grant’s Row, Dublín D02 HX96. BHEI es una filial de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), una corporación domiciliada en Nebraska (EE.UU.), que proporciona seguros de propiedad comercial, siniestralidad, responsabilidad profesional de la salud, líneas ejecutivas y profesionales, responsabilidad transaccional, garantías, marítimo, viajes, programas, accidentes y salud, “stop loss” médicos y seguros de propietarios y es una filial de Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Inglaterra y Gales, número de registro 3230337 y oficina registrada en 8 Fenchurch Place, 4ª planta, Londres EC3M 4AJ, Reino Unido. BHSIC, BHILL y BHEI son parte del grupo de compañías de seguros National Indemnity de Berkshire Hathaway, que tienen calificaciones de solidez financiera de A++ de AM Best y AA+ de Standard & Poor’s. Con sede en Boston, BHSI tiene oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianápolis, Irvine, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, San Ramón, Seattle, Stevens Point, Adelaida, Auckland, Brisbane, Colonia, Dubái, Dublín, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Múnich, París, Perth, Singapur, Sídney y Toronto.

