BeOne Medicines se presenta tras traslado a Suiza y abre un nuevo capítulo en la oncología mundial

BeOne está en condiciones de ofrecer tratamientos transformadores a los pacientes de todo el mundo, gracias a su cartera potente de productos oncológicos, su metodología pionera en desarrollo clínico y la ampliación de sus capacidades mundiales de fabricación y comercialización

El traslado del domicilio a Suiza consolida la presencia de la empresa en el principal centro biofarmacéutico mundial y marca el inicio de la nueva etapa en la que se convertirá una empresa biotecnológica diversificada con foco en la oncología

SAN CARLOS, California y BASILEA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una empresa mundial especializada en oncología, cuyo nombre anterior era BeiGene, Ltd., anunció hoy que su nuevo nombre y traslado de domicilio a Suiza ya han entrado oficialmente en vigor y marcan un hito significativo en la evolución de la empresa.









"BeOne es mucho más que un cambio de nombre: no sólo es un reflejo de lo que somos en la actualidad como empresa oncológica líder a nivel mundial, sino también de nuestra ambición de correr las fronteras de lo posible en oncología al unir a los pacientes, familias, científicos, médicos, gobiernos y demás partes interesadas en la salud pública oncológica de todo el mundo, con nuestra misión compartida de combatir el cáncer", expresó John V. Oyler, cofundador, presidente y director general de BeOne. Soy consciente de que nuestra labor no ha terminado, pero estoy muy orgulloso de los progresos que hemos hecho con el crecimiento explosivo de BRUKINSA como columna vertebral de nuestra franquicia hematológica, la expansión de nuestro inhibidor de PD-1, TEVIMBRA y nuestra cartera de productos oncológicos, que puede llegar a ser transformadora , tiene más de 50 activos en investigación y es una de las más prolíficas de la industria. Tras 15 años de innovación incesante e inversiones estratégicas para impulsar nuestras capacidades globales internas, esto es apenas el comienzo y estoy encantado de seguir trabajando juntos como BeOne".

El cambio de nombre y domicilio a Suiza desde las Islas Caimán fue aprobado por los accionistas el 28 de abril. La adopción del nombre BeOne en todas las operaciones mundiales de la empresa en seis continentes se producirá por fases y el traslado del domicilio a Suiza consolida la presencia de BeOne y profundiza sus raíces en un centro biofarmacéutico mundial, además de facilitar todavía más su estrategia de crecimiento para llevarles medicamentos innovadores a los pacientes de todo el mundo.

Innovación líder en el sector y escala mundial

BeOne ha sabido generar una ventaja diferenciada y sostenible gracias a sus inversiones estratégicas para consolidar sus capacidades internas de investigación, desarrollo clínico y fabricación. Con este modelo único, aprovecha el ahorro en materia de tiempo y costos para mejorar el acceso de los pacientes, permite una estrecha supervisión para hacer cumplir altos estándares en I+D y fabricación y salvaguarda nuestra resiliencia operativa para asegurar el crecimiento a largo plazo. BRUKINSA tiene la etiqueta más amplia en su clase de tratamiento y lidera el inicio de nuevos pacientes en todas sus indicaciones aprobadas en EE.UU. También es la piedra angular de la franquicia hematológica de BeOne como tratamiento fundacional junto con el inhibidor de BCL2 en fase avanzada, sonrotoclax, y el potencial primer degradador de proteínas BTK de su clase, BGB-16673, desarrollado a partir de la plataforma CDAC propiedad de la empresa. Además, BeOne se centra en la creación de futuras franquicias de tumores sólidos de mama, pulmón y gastrointestinales. La empresa aprovecha sus plataformas de anticuerpos multiespecíficos, degradadores de proteínas y conjugados anticuerpo fármaco y por eso, está en condiciones de transformar el futuro del tratamiento oncológico.

El equipo de investigación empresarial de BeOne, que consta de más de 1100 colegas, desarrolló 13 entidades moleculares nuevas para la clínica sólo en 2024, superando incluso a las principales compañías farmacéuticas. Además, su equipo de desarrollo clínico, formado por casi 3700 personas, cuenta con ensayos activos o previstos en más de 45 países y regiones, lo que acelera la innovación en fases tempranas gracias a la metodología de pasar rápidamente a la prueba de concepto (Fast to Proof-of-Concept). Hasta la fecha, la empresa lleva reclutados más de 25.000 pacientes en más de 170 ensayos, lo que supone una ventaja en cuanto a velocidad y costos que la distingue del resto de las empresas del sector.

Asimismo, BeOne sigue ampliando su red mundial de fabricación con su centro insignia de I+D y producción clínica valuado en 800 millones de dólares en el Princeton West Innovation Campus de Hopewell (Nueva Jersey). Este centro de vanguardia permite tener una capacidad de producción escalable para respaldar el rápido crecimiento de la cartera de productos, la resiliencia operativa y las ambiciones mundiales de la empresa.

Acerca de BeOne

BeOne Medicines, anteriormente denominada BeiGene, es una empresa mundial de oncología con sede en Suiza que descubre y desarrolla tratamientos innovadores más asequibles y accesibles para los pacientes de cáncer de todo el mundo. Con una cartera que abarca hematología y tumores sólidos, BeOne agiliza el desarrollo de su cartera diversa de nuevas terapias gracias a sus capacidades internas y colaboraciones. Con un equipo mundial que no para de crecer y ya tiene más de 11.000 colegas en seis continentes, la empresa se ha comprometido a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan. Para más información sobre BeOne, visite www.beonemedicines.com y síganos en LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa presenta declaraciones prospectivas en los términos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales de Estados Unidos sobre valores, en particular las declaraciones relativas a la capacidad de BeOne para ofrecer tratamientos transformadores a pacientes de todo el mundo, el potencial y el éxito futuro de la cartera de productos oncológicos de BeOne, la presencia de BeOne en Suiza y su capacidad para permitir un mayor crecimiento, la ventaja sostenible de las inversiones estratégicas de BeOne y su capacidad para mejorar el acceso de los pacientes, el futuro crecimiento a largo plazo de la empresa, la capacidad de BeOne para transformar el futuro del tratamiento oncológico, y los planes, compromisos, aspiraciones y objetivos de BeOne en el apartado "Acerca de BeOne". Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los que se expresan en las declaraciones prospectivas como consecuencia de diversos factores importantes, como la capacidad de BeOne para demostrar la eficacia y seguridad de sus medicamentos candidatos, los resultados clínicos de sus medicamentos candidatos, que pueden no respaldar un mayor desarrollo o la aprobación de la comercialización, las acciones de los organismos reguladores, que pueden afectar al inicio, el calendario y el progreso de los ensayos clínicos y la aprobación de la comercialización, la capacidad de BeOne para lograr el éxito comercial de sus medicamentos comercializados y sus medicamentos candidatos, si se aprueban, la capacidad de BeOne para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual de sus medicamentos y tecnología, La dependencia de BeOne de terceros para llevar a cabo el desarrollo, la fabricación, la comercialización y otros servicios de los medicamentos, la limitada experiencia de BeOne en la obtención de autorizaciones reglamentarias y la comercialización de productos farmacéuticos, la capacidad de BeOne para conseguir financiación complementaria para sus operaciones y completar el desarrollo de sus medicamentos candidatos, además de mantener la rentabilidad y los riesgos que se exponen con más detalle en la sección titulada "Factores de riesgo" del último informe trimestral de BeOne en el formulario 10-Q, así como los análisis de posibles riesgos, incertidumbres y otros factores importantes en los posteriores documentos presentados por BeOne ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Toda la información contenida en este comunida de prensa se aplica a su fecha de publicación y BeOne no asume obligación alguna de actualizar dicha información, salvo en la medida de lo dispuesto por la ley.

Para consultar los recursos mediáticos de BeOne, visite nuestra sala de prensa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto para los inversores

Liza Heapes



+1 857-302-5663



ir@beonemed.com

Contacto para la prensa

Kyle Blankenship



+1 667-351-5176



media@beonemed.com