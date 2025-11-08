BeOne Medicines anuncia los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 y las novedades de la empresa

Los ingresos totales del tercer trimestre aumentaron un 41% hasta alcanzar los $1400 millones en comparación con el tercer trimestre de 2024.

Los ingresos globales de BRUKINSA ® (zanubrutinib) aumentaron un 51%, hasta alcanzar los $1000 millones, en comparación con el tercer trimestre de 2024.

Las ganancias diluidas por Acción de Depósito Estadounidense (ADS, por sus siglas en inglés) según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) fueron de $1,09, mientras que las ganancias diluidas según ADS que no siguen las PCGA fueron de $2,65.

Se aceptaron 47 resúmenes en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés).

SAN CARLOS, California--BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa mundial dedicada a la oncología, anunció hoy los resultados financieros y las novedades corporativas del tercer trimestre de 2025.





“Estos sólidos resultados financieros refuerzan nuestra posición como líder mundial en oncología, con un crecimiento excepcional de los ingresos y un balance general sólido”, comentó John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeOne. “BRUKINSA es ahora el líder mundial en ingresos en la clase de inhibidores de la tirosina–quinasa de Bruton (BTKi), respaldado por datos de eficacia y seguridad a largo plazo y un creciente conjunto de pruebas que refuerzan su hipótesis científica de inhibición sostenida de BTK. Nuestra cartera de productos hematológicos en fase avanzada sigue avanzando con sonrotoclax, un inhibidor de BCL2 potencialmente líder en su clase que ha demostrado resultados clínicos impresionantes, y nuestro BTK CDAC BGB-16673, lo que refuerza aún más nuestro liderazgo en neoplasias malignas de células B, incluida la leucemia linfocítica crónica (LLC). Con una de las carteras de productos oncológicos más prometedoras del sector, estamos preparados para alcanzar muchos más hitos en materia de datos y regulación que impulsarán el valor a largo plazo”.

(Los montos están sin auditar y se expresan en miles de dólares estadounidenses)

Trimestre finalizado el 30 de septiembre de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 2024 Variación en % 2025 2024 Variación en % Ingresos netos por producto $ 1 395 013 $ 993 447 40 % $ 3 805 619 $ 2 661 511 43 % Otros ingresos $ 17 271 $ 8152 112 % $ 39 244 $ 20 906 88 % Ingresos totales $ 1 412 284 $ 1 001 599 41 % $ 3 844 863 $ 2 682 417 43 % Ganancia (pérdida) por operaciones conforme a los PCGA $ 163 114 $ (120 265 ) 236 % $ 262 101 $ (488 774 ) 154 % Ganancia (pérdida) ajustada por operaciones* $ 341 184 $ 65 630 420 % $ 755 486 $ (33 247 ) 2372 % Ganancia (pérdida) neta por operaciones conforme a los PCGA $ 124 841 $ (121 350 ) 203 % $ 220 431 $ (492 905 ) 145 % Ganancia (pérdida) neta ajustada* $ 303 663 $ 51 582 489 % $ 692 622 $ (71 020 ) 1075 % Beneficios por acción básica conforme a los PCGA según ADS $ 1,13 $ (1,15 ) 198 % $ 2,03 $ (4,71 ) 143 % Beneficios por acción básica ajustada según ADS* $ 2,76 $ 0,49 463 % $ 6,38 $ (0,68 ) 1038 % Beneficios por acción diluida conforme a los PCGA según ADS $ 1,09 $ (1,15 ) 195 % $ 1,96 $ (4,71 ) 142 % Beneficios por acción ajustada según ADS* $ 2,65 $ 0,48 452 % $ 6,14 $ (0,68 ) 1003 % Flujo de efectivo libre* $ 354 469 $ 54 714 548 % $ 561 916 $ (615 974 ) 191 %

* Para una explicación sobre el uso de nuestras medidas financieras no conformes a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), consulte la sección "Nota sobre el uso de medidas financieras que no siguen los principios de contabilidad generalmente aceptados" más adelante en este comunicado de prensa. Para ver la conciliación de cada medida financiera en la que no aplican los PCGA con la medida más comparable conforme a los PCGA, consulte la tabla al final del comunicado.

Resultados financieros del tercer trimestre de 2025

Los ingresos del tercer trimestre de 2025 ascendieron a $1400 millones, frente a los $1000 millones del mismo período del año anterior, impulsados principalmente por el crecimiento de las ventas del producto BRUKINSA en Estados Unidos y Europa.

Los ingresos por productos ascendieron a $1400 millones en el tercer trimestre de 2025, frente a los $993 millones del mismo período del año anterior. El aumento de los ingresos por productos se debió principalmente al incremento de las ventas de BRUKINSA. Estados Unidos siguió siendo el mayor mercado de la empresa, con unos ingresos por productos de $743 millones, frente a los $504 millones del mismo período del año anterior. Los productos con licencia de Amgen y TEVIMBRA® (tislelizumab) también contribuyeron al crecimiento de los ingresos por productos.

Las ventas de BRUKINSA en EE. UU. alcanzaron un total de $739 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 47% con respecto al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por el sólido crecimiento de la demanda en todas las indicaciones y a un modesto beneficio debido al precio neto. BRUKINSA sigue manteniendo su cuota de mercado líder en nuevos pacientes en la clase BTKi gracias a su perfil clínico diferenciado, el mejor de su clase. Las ventas de BRUKINSA en Europa alcanzaron un total de $163 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 68% en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por el aumento de la cuota de mercado en todos los principales mercados europeos, incluidos Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido.

Las ventas de TEVIMBRA alcanzaron un total de $191 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 17% en comparación con el mismo período del año anterior.

El margen bruto como porcentaje de las ventas globales de productos para el tercer trimestre de 2025 fue del 85,9%, en comparación con el 82,8% del mismo período del año anterior según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). El porcentaje del margen bruto aumentó debido a una combinación de ventas proporcionalmente mayor de BRUKINSA a nivel mundial en comparación con otros productos de nuestra cartera. El margen bruto también se benefició de las mejoras en la productividad de la producción tanto de BRUKINSA como de TEVIMBRA. Realizados los ajustes, lo que no incluye la depreciación ni la amortización, el margen bruto como porcentaje de las ventas de productos aumentó hasta el 86,3% en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el 84,9% del mismo período del año anterior.

Gastos operativos

La siguiente tabla resume los gastos operativos del tercer trimestre de 2025:

PCGA No conforme a los PCGA (sin auditar, expresado en miles, excepto los porcentajes) T3 2025 T3 2024 Variación en % T3 2025 T3 2024 Variación en % Investigación y desarrollo $ 523 662 $ 496 179 6 % $ 445 904 $ 405 545 10 % Ventas, generales y administrativos $ 528 998 $ 455 223 16 % $ 434 484 $ 380 737 14 % Total gastos operativos $ 1 052 660 $ 951 402 11 % $ 880 388 $ 786 282 12 %

La siguiente tabla resume los gastos operativos para el período acumulado hasta la fecha, finalizado el 30 de septiembre de 2025 y 2024:

PCGA No conforme a los PCGA (sin auditar, expresado en miles, excepto los porcentajes) T3 2025 hasta la fecha T3 2024 hasta la fecha Variación en % T3 2025 hasta la fecha T3 2024 hasta la fecha Variación en % Investigación y desarrollo $ 1 530 445 $ 1 411 283 8 % $ 1 311 156 $ 1 193 494 10 % Ventas, generales y administrativos $ 1 526 199 $ 1 326 379 15 % $ 1 271 650 $ 1 116 805 14 % Total gastos operativos $ 3 056 644 $ 2 737 662 12 % $ 2 582 806 $ 2 310 299 12 %

Los gastos en investigación y desarrollo (I+D) aumentaron en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, tanto según los PCGA como según los datos ajustados, debido principalmente al avance de los programas preclínicos a la fase clínica y de los programas clínicos iniciales a la fase avanzada, compensado por la reducción de los pagos iniciales por desarrollo y los pagos por hitos. Los pagos iniciales y por hitos relacionados con la I+D en curso para los activos con licencia ascendieron a $0,2 millones y $5 millones en el tercer trimestre de 2025 y 2024, respectivamente.

Los gastos de ventas, generales y administrativos aumentaron en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, tanto según los PCGA como según los ajustes, debido a la continua inversión en la expansión comercial global, principalmente en EE. UU. y Europa. Los gastos de ventas, generales y administrativos como porcentaje de las ventas de productos fueron del 38% en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el 46% en el mismo período del año anterior.

Ingreso neto/(pérdida) y ganancia por acción según los PCGA/no conforme a los PCGA

Los ingresos netos según los PCGA para el tercer trimestre de 2025 fueron de $125 millones, lo que supone un aumento de $246 millones con respecto a las pérdidas del mismo período del año anterior, atribuible principalmente al crecimiento de los ingresos y a la mejora del apalancamiento operativo.

En el tercer trimestre de 2025, las ganancias básicas y diluidas por acción fueron de$ 0,09 y $0,08 por acción y de $1,13 y $1,09 por Acción de Depósito Estadounidense (ADS), respectivamente, en comparación con la pérdida básica de $0,09 por acción y $1,15 por ADS en el mismo período del año anterior.

El flujo de efectivo libre para el tercer trimestre de 2025 fue de $354 millones, lo que supone un aumento de $300 millones con respecto al mismo período del año anterior.

Para más información sobre los estados financieros del tercer trimestre de 2025 de BeOne, consulte el informe trimestral de BeOne en el formulario 10-Q correspondiente al tercer trimestre de 2025 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Previsiones para el año 2025

BeOne ha actualizado sus previsiones de ingresos y gastos para todo el año 2025. A continuación, un resumen dichas previsiones:

​ Previsión previa para todo el año 20251 ​ Previsión actual para todo el año 20251 Ingresos totales Entre $5000 millones y $5300 millones Entre $5100 millones y $5300 millones Gastos operativos conforme a los PCGA (I+D y de ventas, generales y administrativos) Entre $4100 millones y $4400 millones Entre $4100 millones y $4300 millones Margen bruto conforme a los PCGA % Rango entre el 85% y el 90% Sin cambios Ingresos operativos conforme a los PCGA Positivo para todo 2025 Sin cambios Flujo de efectivo Flujo de efectivo libre positivo para todo 2025 Sin cambios

1 No se contemplan nuevos desarrollos materiales en las actividades comerciales ni elementos inusuales o no recurrentes. Se toma el tipo de cambio al 30 de septiembre de 2025.

Las previsiones de ingresos totales de BeOne para todo el año 2025, que oscilan entre $5100 y $5300 millones, incluyen las expectativas de un fuerte crecimiento de los ingresos impulsado por la posición de liderazgo de BRUKINSA en EE. UU. y la continua expansión global tanto en Europa como en otros importantes mercados del resto del mundo. Se espera que el porcentaje del margen bruto se sitúe en un rango medio-alto del 80% debido a la combinación y la eficiencia de la producción en comparación con 2024. Las previsiones de BeOne para los gastos operativos combinados según los PCGA incluyen las expectativas de inversión para apoyar el crecimiento tanto comercial como de investigación a un ritmo que siga proporcionando un apalancamiento operativo significativo. Se espera que los gastos operativos que no siguen los PCGA, que excluyen los costos relacionados con la compensación basada en acciones y los gastos de depreciación y amortización, sigan la misma tendencia que los gastos operativos según los PCGA, sin cambios en las partidas de conciliación con respecto a la práctica actual. Las previsiones de gastos operativos no contemplan ninguna nueva actividad significativa de desarrollo empresarial ni partidas inusuales o no recurrentes.

Aspectos empresariales destacados del primer trimestre

Productos principales comercializados

BRUKINSA (zanubrutinib)

Aprobado en 75 mercados a nivel mundial con reembolso en 57 mercados.

Recibió la aprobación de la Comisión Europea (CE) para una formulación en comprimidos recubiertos con película para todas las indicaciones aprobadas; se lanzó la formulación en comprimidos en EE. UU.

TEVIMBRA (tislelizumab)

Aprobado en 47 mercados de todo el mundo y reembolsado en 16 mercados.

Recibió la aprobación de la Comisión Europea (CE) en combinación con quimioterapia con platino como tratamiento neoadyuvante, seguido de TEVIMBRA en monoterapia como tratamiento adyuvante para pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) resecable con alto riesgo de recurrencia.

Se logró la inscripción del primer paciente en el ensayo de fase III para la formulación subcutánea para el tratamiento de primera línea del cáncer gástrico (CG).

Se logró la presentación en Japón para el tratamiento de primera línea del CG.

Programas en fase clínica seleccionados

Hematología

Sonrotoclax (inhibidor de BCL2): Recibió la designación de terapia innovadora de la FDA como tratamiento para pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) recidivante o refractario (R/R). Se completó la inscripción en el ensayo de fase II para el tratamiento de pacientes adultos con macroglobulinemia de Waldenström (MW) recidivante o refractaria, que podría permitir su registro.

BGB-16673 (BTK CDAC): Se logró inscribir al primer paciente en el estudio comparativo global de fase III frente al inhibidor no covalente de BTK pirtobrutinib para el tratamiento de pacientes adultos con LLC R/R.



Cánceres de mama/ginecológicos

BC-C9074 (B7-H4 ADC): Se alcanzo la prueba de factibilidad.



Cáncer de pulmón

BG-58067 (Inhibidor cooperativo de la PRMT5 con MTA): Se alcanzo la prueba de factibilidad.

Tarlatamab (AMG 757): Se logró inscribir al primer paciente en el ensayo clínico global de fase III para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón microcítico en estadio avanzado.



Cánceres gastrointestinales

BGB-B2033 (anticuerpo biespecífico GPC3x41BB): Se alcanzo la prueba de factibilidad.



Inflamación e inmunología

BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Se logró la prueba de factibilidad para la degradación del tejido diana en voluntarios sanos. Se logró inscribir al primer paciente en el ensayo de fase II para el tratamiento de la artritis reumatoide de moderada a grave.



BGB-16673: Se logró inscribir al primer paciente en el ensayo de fase 1b para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea.



Hitos previstos en I+D

Programas Hitos Cronograma BRUKINSA Designación de medicamento huérfano y presentación reglamentaria en Japón para el tratamiento del linfoma de la zona marginal. Primer semestre 2026 TEVIMBRA Aprobación prevista en Japón para el tratamiento del cáncer gástrico de primera línea. Segundo semestre 2026 Hematología Sonrotoclax (inhibidor de BCL2): Iniciar la inscripción para el ensayo de fase III en combinación con BRUKINSA frente a acalabrutinib + venetoclax (AV). Primer semestre 2026 Iniciar la inscripción en el ensayo de fase III para el tratamiento del mieloma múltiple. Segundo semestre 2026 BGB-16673 (BTK CDAC): Lectura de datos para una posible presentación de solicitud de aprobación acelerada para el tratamiento de la LLC R/R. Primer semestre 2026 Cánceres de mama/ginecológicos BGB-43395 (inhibidor de CDK4): Iniciar el ensayo de fase III para el tratamiento de primera línea del cáncer de mama metastásico HR positivo y HER2 negativo. Primer semestre 2026 Cánceres gastrointestinales Zanidatamab (anticuerpo biespecífico dirigido contra HER2) para el tratamiento de primera línea del adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo: Lectura de los datos preliminares sobre la supervivencia libre de progresión del ensayo de fase III (Herizon GEA-301) en colaboración con Zymeworks/Jazz. Segundo semestre 2025 Inflamación e inmunología BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Iniciar el ensayo de fase II para el tratamiento de la dermatitis atópica. Primer semestre 2026

Otros aspectos destacados

Acaba de firmarse un acuerdo con Royalty Pharma para vender los derechos de regalías sobre las ventas mundiales, excepto en China, de IMDELLTRA ® (tarlatamab-dlle) de Amgen por un valor de hasta $950 millones.

(tarlatamab-dlle) de Amgen por un valor de hasta $950 millones. Se anunció la decisión de Pharmacyclics de no apelar la resolución final por escrito de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE. UU. que invalida todas las reivindicaciones de la patente estadounidense n.º 11,672,803 de Pharmacyclics relacionada con BRUKINSA, lo que resolvió por completo la demanda por infracción de patente presentada por Pharmacyclics.

Acerca de BeOne

BeOne Medicines es una empresa global dedicada a la oncología con sede en Suiza que descubre y desarrolla tratamientos innovadores más accesibles para los pacientes de cáncer de todo el mundo. Con una cartera que abarca hematología y tumores sólidos, BeOne está acelerando el desarrollo de su diversa línea de nuevas terapias a través de sus capacidades internas y colaboraciones. Con un equipo mundial cada vez mayor, formado por casi 12 000 colegas en seis continentes, la empresa se ha comprometido a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan.

Para obtener más información sobre BeOne, visite www.beonemedicines.com y síganos en LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales sobre valores, incluidas declaraciones sobre: los próximos hitos de I+D que alcanzará BeOne; el calendario de desarrollos clínicos y lecturas de datos; las expectativas de BeOne con respecto a la expansión global continua y la inversión para respaldar el crecimiento; el potencial de sonrotoclax para convertirse en el mejor inhibidor de BCL2 de su clase; la capacidad de BeOne para proporcionar datos significativos y alcanzar hitos regulatorios que impulsen el valor a largo plazo; los ingresos futuros, los ingresos operativos, el flujo de efectivo, el flujo de efectivo libre, los gastos operativos y el porcentaje de margen bruto de BeOne; y los planes, compromisos, aspiraciones y objetivos de BeOne bajo el título “Acerca de BeOne”. Los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de los indicados en las declaraciones prospectivas como consecuencia de diversos factores importantes, como la capacidad de BeOne para demostrar la eficacia y seguridad de sus candidatos a fármacos; los resultados clínicos de sus candidatos a fármacos, que pueden no respaldar el desarrollo ulterior o la aprobación de comercialización; la capacidad de BeOne para lograr el éxito comercial de sus medicamentos comercializados y candidatos a fármacos, si se aprueban; la capacidad de BeOne para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual de sus medicamentos y tecnología; la dependencia de BeOne de terceros para llevar a cabo el desarrollo, la fabricación y la comercialización de fármacos y otros servicios; la limitada experiencia de BeOne en la obtención de autorizaciones reglamentarias y la comercialización de productos farmacéuticos, así como su capacidad para obtener financiación adicional para las operaciones y para completar el desarrollo de sus candidatos a fármacos y lograr y mantener la rentabilidad; y los riesgos que se exponen con más detalle en la sección con el título “Factores de riesgo” del informe trimestral más reciente de BeOne en el formulario 10-Q, así como las discusiones sobre riesgos potenciales, incertidumbres y otros factores importantes en las presentaciones posteriores de BeOne ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Toda la información contenida en el presente comunicado de prensa se refiere a la fecha del mismo. BeOne no asume ninguna obligación de actualizar dicha información a menos que así lo exija la ley. Las previsiones financieras de BeOne se basan en estimaciones y supuestos que están sujetos a incertidumbres significativas.

Estados financieros consolidados resumidos (PCGA de EE. UU.) (Los montos se expresan en miles de dólares estadounidenses, excepto para las acciones, Acciones de Depósito Estadounidenses (ADS), por acción y los datos según ADS) Trimestre finalizado el 30 de septiembre de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 2024 2025 2024 (Sin auditar) (Sin auditar) Ingresos Ingresos por producto, netos $ 1 395 013 $ 993 447 $ 3 805 619 $ 2 661 511 Otros ingresos 17 271 8152 39 244 20 906 Ingresos totales 1 412 284 1 001 599 3 844 863 2 682 417 Costos de ventas: productos 196 510 170 462 526 118 433 529 Ingresos brutos 1 215 774 831 137 3 318 745 2 248 888 Gastos operativos: Investigación y Desarrollo 523 662 496 179 1 530 445 1 411 283 Ventas, generales y administrativos 528 998 455 223 1 526 199 1 326 379 Gastos operativos totales 1 052 660 951 402 3 056 644 2 737 662 Ganancia (pérdida) por operaciones 163 114 (120 265 ) 262 101 (488 774 ) Ingresos por interés, netos 3029 10 643 12 374 40 028 Otros ingresos (gastos), netos (18 979 ) 11 318 (6862 ) 1096 Ganancia (pérdida) antes del impuesto a las ganancias 147 164 (98 304 ) 267 613 (447 650 ) Gastos en impuesto a las ganancias 22 323 23 046 47 182 45 255 Ganancia (pérdida) neta $ 124 841 $ (121 350 ) 220 431 (492 905 ) Ganancia (pérdida) por acción Básica $ 0,09 $ (0,09 ) 0,16 (0,36 ) Diluida $ 0,08 $ (0,09 ) 0,15 (0,36 ) Promedio ponderado de acciones en circulación: básica 1 432 801 699 1 376 751 873 1 410 497 062 1 361 216 763 Promedio ponderado de acciones en circulación: diluida 1 488 750 354 1 376 751 873 1 465 535 004 1 361 216 763 Ganancia (pérdida) por Acción de Depósito Estadounidense (“ADS”) Básica $ 1,13 $ (1,15 ) 2,03 (4,71 ) Diluida $ 1,09 $ (1,15 ) 1,96 (4,71 ) Promedio ponderado de ADS en circulación: básica 110 215 515 105 903 990 108 499 774 104 708 982 Promedio ponderado de ADS en circulación: diluida 114 519 258 105 903 990 112 733 462 104 708 982

Datos seleccionados del balance consolidado resumido (PCGA de EE. UU.) (Los montos se expresan en miles de dólares estadounidenses) Al 30 de septiembre de 31 de diciembre de 2025 2024 (sin auditar) (auditado) Activos: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 4 110 542 $ 2 638 747 Títulos de crédito, netos 863 281 676 278 Inventarios 531 687 494 986 Propiedad, planta y equipamiento, netos 1 628 114 1 578 423 Total activos 7 632 586 5 920 910 Pasivos y patrimonio: Títulos de crédito 383 676 404 997 Gastos devengados y otras deudas pendientes 1 001 661 803 713 Pasivo por financiamiento de regalías 885 000 — Pasivo por reparto de costo de I+D 90 596 165 440 Deuda 952 867 1 018 013 Total pasivos 3 503 260 2 588 688 Total patrimonio $ 4 129 326 $ 3 332 222

Datos seleccionados de los estados de flujos de efectivo consolidados, resumidos y sin auditar (PCGA de EE. UU.) (Los montos se expresan en miles de dólares estadounidenses) Trimestre finalizado el 30 de septiembre de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 2024 2025 2024 (sin auditar) (sin auditar) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período $ 2 786 086 $ 2 617 931 $ 2 638 747 $ 3 185 984 Efectivo neto provisto por actividades operativas (o utilizado en ellas) 402 553 188 369 710 233 (215 791 ) Efectivo neto usado en inversiones (49 274 ) (133 882 ) (237 820 ) (454 745 ) Efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento 961 272 12 662 962 520 197 972 Efecto neto de las tasas de cambio de moneda extranjera 9905 28 348 36 862 8 Incremento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 1 324 456 95 497 1 471 795 (472 556 ) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período $ 4 110 542 $ 2 713 428 $ 4 110 542 $ 2 713 428

