Bentley Systems publica la convocatoria para presentar nominaciones a los Going Digital Awards in Infrastructure 2022

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, comunicó el día de hoy su convocatoria para presentar nominaciones a los Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Este programa de premiación, cuyas nominaciones son evaluadas por un jurado, celebra las obras o proyectos más ejemplares que representan avances de digitalización en infraestructura. La fecha límite para presentar nominaciones es el 23 de mayo del 2022.





Las categorías de los Going Digital Awards in Infrastructure incluyen:

Puentes y túneles

Construcción

Ingeniería empresarial

Instalaciones, recintos y ciudades

Geoprofesional

Red (eléctrica, de gas, de telecomunicaciones, etc.)

Procesos industriales y generación de energía

Red ferroviaria y de transporte

Carreteras y autopistas

Ingeniería estructural

Topografía y monitoreo

Agua y aguas residuales

Las categorías de los Going Digital Awards in Infrastructure 2022 abarcan todo tipo de obras o proyectos, así como las distintas etapas de las obras de infraestructura: desde el diseño hasta la construcción y el funcionamiento. Desde el 2004, el programa de premiación de los Going Digital Awards in Infrastructure ha reconocido más de 4,400 obras o proyectos de infraestructura más sobresalientes del mundo. Con la participación abierta a todos los usuarios del software de Bentley, es una premiación única que tiene un alcance global, con nominaciones que representan, por lo general, a más de 40 países.

Estas obras o proyectos muestran avances innovadores, así como impactos medibles en infraestructura y sostenibilidad. Pueden ser reconocidos por su impacto económico y por el uso innovador del software de Bentley, incluyendo la plataforma iTwin de Bentley, los gemelos digitales de infraestructura, el modelado 4D, el Internet de las cosas para infraestructura y la inteligencia artificial. Las obras o proyectos también pueden ser reconocidos por los avances que fortalecen los objetivos de desarrollo sostenible en términos de la acción por el clima, la transición y la eficacia energéticos, la circularidad de los recursos de la tierra y del agua, y las comunidades saludables.

Se invita a los usuarios a nominar sus obras o proyectos para los Going Digital Awards in Infrastructure, sin importar en qué fase se encuentren: planificación o concepción del proyecto, diseño del proyecto, construcción de la obra o el funcionamiento de la obra. Los finalistas de cada categoría de los Going Digital Awards serán reconocidos en la celebración de los premios que se llevará a cabo en Londres durante el cuarto trimestre del 2022. Esta reunión exclusiva brinda una oportunidad para que los finalistas de los premios presenten sus avances en digitalización ante una concurrencia integrada por prensa, analistas y ejecutivos de infraestructura.

Además de los premios que se otorgan tras la evaluación que realiza el jurado, los fundadores de Bentley rendirán homenaje a aquellas obras o proyectos que trasciendan el enfoque más limitado de las categorías individuales, ya sea por el uso excepcionalmente innovador del software de Bentley o por fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible.

Cada obra o proyecto que se nomina para un premio recibe reconocimiento en toda la comunidad global de infraestructura. A través del programa de premiación de los Going Digital Awards in Infrastructure, los participantes podrán:

Ver reseñadas sus obras o proyectos de infraestructura en el Infrastructure Yearbook de Bentley, el cual se distribuye en formatos impresos y digitales a medios de comunicación, al gobierno y a personas influyentes de la industria de todo el mundo.

en el de Bentley, el cual se distribuye en formatos impresos y digitales a medios de comunicación, al gobierno y a personas influyentes de la industria de todo el mundo. Mejorar su ventaja competitiva demostrando a sus clientes existentes o a los clientes potenciales el valor que los participantes agregan a las obras o proyectos a través de sus innovaciones digitales.

demostrando a sus clientes existentes o a los clientes potenciales el valor que los participantes agregan a las obras o proyectos a través de sus innovaciones digitales. Recibir atención periodística por los medios de comunicación globales y, también, recibir el apoyo del equipo de Bentley para publicitar sus respectivas obras o proyectos en los medios de comunicación.

Para obtener información adicional sobre el programa de premiación de los Going Digital Awards 2022, o bien para nominar un obra o proyecto, visite el sitio web de los Going Digital Awards in Infrastructure.

Vea este video para descubrir por qué debería nominar su obra o proyecto en los Going Digital Awards in Infrastructure.

