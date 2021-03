Bentley Systems publica la convocatoria de nominaciones para el programa 2021 Going Digital Awards in Infrastructure

Los ganadores se anunciarán en la conferencia Year in Infrastructure 2021

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció su llamado a nominaciones para el programa 2021 Going Digital Awards in Infrastructure, anteriormente conocido como los premios Year in Infrastructure. Este programa de premios globales, evaluado por jurados independientes de expertos de la industria, reconoce proyectos de infraestructura para innovaciones digitales que mejoran la entrega de proyectos o el rendimiento de activos. La fecha límite para las nominaciones es el 21 de mayo del 2021.





Los premios Going Digital son una parte integral de la conferencia Year in Infrastructure de Bentley. La conferencia reúne a profesionales de la infraestructura y líderes de opinión del sector en todo el mundo para compartir las mejores prácticas y conocer los últimos avances en tecnología que mejorarán la entrega de proyectos de infraestructura y el rendimiento de los activos. Se anunciará a los ganadores durante la ceremonia de premiación al finalizar la conferencia.

Los usuarios del software Bentley están invitados a nominar sus proyectos en el programa Going Digital Awards, sin importar en qué fase se encuentre el proyecto: planificación/concepto, diseño, construcción u operaciones. Los tres finalistas elegidos para cada categoría de premios obtendrán una plataforma global para presentar sus proyectos ante los jueces, los líderes de opinión del sector y los miembros de los medios de comunicación.

Cada proyecto nominado para un premio recibe reconocimiento en toda la comunidad global de infraestructura. A través del programa Going Digital Awards, los participantes podrán lograr lo siguiente:

Obtener reconocimiento mundial mediante la presentación de sus proyectos de infraestructura en el anuario Infrastructure Yearbook de Bentley, el cual se distribuye a los medios de comunicación, los gobiernos y las personas influyentes del sector en todo el mundo. Todos los proyectos ganadores y finalistas también aparecen en el sitio bentley.com.

mediante la presentación de sus proyectos de infraestructura en el anuario de Bentley, el cual se distribuye a los medios de comunicación, los gobiernos y las personas influyentes del sector en todo el mundo. Todos los proyectos ganadores y finalistas también aparecen en el sitio bentley.com. Mejorar su ventaja competitiva demostrando a clientes existentes y potenciales el valor que los participantes agregan a los proyectos a través de sus innovaciones digitales.

demostrando a clientes existentes y potenciales el valor que los participantes agregan a los proyectos a través de sus innovaciones digitales. Recibir cobertura de los medios globales y el apoyo del equipo de Bentley en el marketing y la promoción de sus respectivos proyectos en los medios de comunicación.

Los premios 2021 Going Digital reconocerán los logros sobresalientes de los proyectos y activos de infraestructura en las siguientes categorías:

Puentes

Edificios y campus

Ciudades digitales

Construcción digital

Ingeniería geotécnica

Land and Site Development (Desarrollo de tierras y sitios)

Fabricación

Minería e ingeniería offshore

Generación de energía

Gestión de información en la entrega de proyectos

Vías ferroviarias y tránsito

Modelado de realidad

Carreteras y autopistas

Rendimiento de los activos de carreteras y ferrocarriles

Ingeniería estructural

Servicios públicos y comunicaciones

Rendimiento de los servicios públicos y los activos industriales

Plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales

Redes de agua, aguas residuales y aguas pluviales

Además, los proyectos que representan la misión de Bentley de promover la infraestructura, pero que trascienden el enfoque más estrecho de los premios de categoría individual se podrán considerar para los Premios de los Fundadores (anteriormente conocidos como Premios de Reconocimiento Especial) que incluyen, entre otros, las siguientes categorías:

Mejoras en gemelos digitales para el desarrollo de proyectos (gemelos digitales de proyecto) para un proyecto que utilice un gemelo digital para obtener información útil, como comprender el impacto del cambio y diseñar alternativas o resaltar problemas con la calidad de los datos del proyecto, colaborar con el equipo extendido del proyecto de manera más eficaz o modelar el desempeño de un proyecto y su construcción.

para un proyecto que utilice un gemelo digital para obtener información útil, como comprender el impacto del cambio y diseñar alternativas o resaltar problemas con la calidad de los datos del proyecto, colaborar con el equipo extendido del proyecto de manera más eficaz o modelar el desempeño de un proyecto y su construcción. Mejoras en gemelos digitales para el rendimiento de activos (gemelos digitales de rendimiento) para un proyecto que involucre un activo de infraestructura operativa y que utiliza un gemelo digital para obtener información útil a fin de mejorar el rendimiento en áreas como rendimiento, seguridad, cumplimiento o mantenimiento, evaluar el impacto relativo de diferentes estrategias operativas, apoyar al personal operativo de capacitación o brindar soporte a las operaciones remotas.

para un proyecto que involucre un activo de infraestructura operativa y que utiliza un gemelo digital para obtener información útil a fin de mejorar el rendimiento en áreas como rendimiento, seguridad, cumplimiento o mantenimiento, evaluar el impacto relativo de diferentes estrategias operativas, apoyar al personal operativo de capacitación o brindar soporte a las operaciones remotas. Mejoras en sustentabilidad y resiliencia para un proyecto que haya aprovechado la tecnología digital en el diseño o las operaciones de un activo de infraestructura para lograr una mejor sustentabilidad (menor huella de carbono, mejor uso de energías renovables, menor impacto ambiental), mayor resiliencia (capacidad para resistir y recuperarse de desastres naturales o provocados por el hombre, adaptabilidad a condiciones cambiantes), brindar beneficios sociales (incluye salud, seguridad y beneficios para la comunidad) o permitir una mejor gobernanza (facilita y promueve la transparencia en la presentación de informes, el cumplimiento, los códigos de conducta y la gestión de riesgos).

Para obtener información adicional sobre el programa 2021 Going Digital Awards, o bien para nominar un proyecto, visite el sitio web de Going Digital Awards in Infrastructure.

Vea un video de un minuto acerca del proceso de nominación.

Imagen: Logotipo de “Going Digital Awards in Infrastructure”

Imagen cortesía de Bentley Systems

Leyenda: Participe en los premios 2021 Going Digital Awards para obtener reconocimiento mundial por las mejoras digitales en infraestructura.

Acerca de la conferencia Year in Infrastructure de Bentley Systems

La conferencia Year in Infrastructure es una reunión global de ejecutivos líderes en el mundo del diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura, centrada en las mejores prácticas y tecnologías para la digitalización. La conferencia es reconocida globalmente como el foro líder para abordar las prioridades y oportunidades actuales que afectan a la industria de la infraestructura. Los asistentes escuchan charlas de los líderes de pensamiento de la industria, participan en foros y debates, y aprenden acerca de las tecnologías y las mejores prácticas que darán forma al futuro de la entrega y las operaciones de infraestructura.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la compañía de software de ingeniería de infraestructuras. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura del mundo: cuidamos tanto la economía global como el medioambiente. Nuestras soluciones de software, líderes en la industria, las utilizan profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, ferrocarriles y transporte, agua y aguas residuales, obras públicas y servicios públicos, edificios y campus, e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulación, ProjectWise para el desarrollo de proyectos, AssetWise para el rendimiento de los activos y la red, y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems emplea a más de 4.000 colegas y genera ingresos anuales de más de USD 800 millones en 172 países. www.bentley.com

