Bentley Systems da la bienvenida a Cate Lochead como Chief Marketing Officer

Aporta liderazgo en marketing en materia de innovación en IA y software empresarial

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy el nombramiento de Cate Lochead como Chief Marketing Officer. Cate aportará a Bentley su capacidad de liderazgo en marketing con foco en la innovación en IA y más de 20 años de experiencia en software empresarial.









Más recientemente, Lochead se desempeñó como Chief Marketing Officer para empresas de software de rápido crecimiento en los ámbitos de IA, datos y seguridad. Anteriormente, lideró equipos de marketing en las principales empresas de tecnología a nivel mundial como Oracle e Intuit. Cate cuenta con una amplia experiencia en el posicionamiento de tecnologías transformadoras para su visibilidad y adopción en el mercado.

Nicholas Cumins, CEO de Bentley, señaló: “La IA está transformando la manera en que se diseña, construye y opera la infraestructura. La designación de Cate como CMO fortalece nuestro liderazgo en este momento decisivo; su experiencia ayudará a los profesionales de la infraestructura a vincular la innovación en IA con resultados medibles, donde la eficiencia, la calidad y la confiabilidad son lo más importante”.

# # #

Acerca de Bentley Systems



En todo el mundo, los profesionales de infraestructura confían en el software de Bentley Systems para ayudarlos a diseñar, construir y operar una infraestructura mejor y más resiliente para el transporte, el agua, la energía, las ciudades y más. Fundada en 1984 por y para ingenieros, Bentley es el socio preferido de empresas de ingeniería y propietarios-operadores de todo el mundo. Bentley cuenta con distintos tipos de software que abarcan disciplinas de ingeniería, sectores industriales y todas las fases del ciclo de vida de la infraestructura. A través de nuestras soluciones de gemelos digitales, ayudamos a los profesionales de la infraestructura a desbloquear el valor de sus datos para transformar la ejecución del proyecto y el rendimiento de los activos.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley y el logotipo de Bentley son marcas registradas de Bentley Systems, Incorporated. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contacts

Para obtener más información, comuníquese con:

Prensa de Bentley: Chris Phillips, PR@news.bentley.com

Inversionistas de Bentley: Eric Boyer, IR@bentley.com