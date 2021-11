Bentley Systems celebra un acuerdo para adquirir Power Line Systems, líder mundial en software para ingeniería de transmisión de energía

¡Anclar una nueva iniciativa de aceleración para la integración de la red!

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la compañía de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para adquirir Power Line Systems, líder en software para el diseño de líneas de sobrecarga de transmisión de energía eléctrica y sus estructuras, de la firma de capital privado TA Associates por aproximadamente USD 700 millones. La contraprestación es pagadera, a elección de BSY, en efectivo o en una combinación de efectivo y acciones de BSY. Como un negocio de suscripción establecido sin personal de comercialización a tiempo completo, Power Line Systems genera una rentabilidad y un flujo de caja extraordinarios y, en consecuencia, se espera que la adquisición aumente las métricas financieras correspondientes de BSY.

La combinación completará sustancialmente el alcance del portafolio integral de BSY para la integración del ciclo de vida de la infraestructura de red a través de la transmisión eléctrica, la subestación, los activos de distribución y las torres de comunicaciones. La amplitud y profundidad resultantes del software de la empresa y de los servicios en la nube para la integración de red posicionarán de forma exclusiva a BSY para respaldar la modernización de la infraestructura de red para el almacenamiento y las fuentes de energía renovable, la electrificación de la movilidad, las comunicaciones 5G y de banda ancha ubicua, y la resiliencia y adaptación ambiental. Por un excepcional consenso global, la infraestructura de energía es de tal prioridad fundamental que la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de los EE. UU. invierte USD 65.000 millones de fondos incrementales en ella, y Goldman Sachs estima que será necesario gastar USD 3 billones en todo el mundo anualmente en la electrificación y las energías renovables para lograr plenamente los objetivos ambientales respaldados por la unión de líderes políticos.

La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la notificación de la Ley HSR. Al finalizar, Power Line Systems operará dentro del nuevo Grid Integration Group de Bentley, combinando también sus productos de análisis SPIDA y su negocio OpenTower de rápido crecimiento, y el actual CEO de Power Line Systems, Otto Lynch, responderá al director general de Aceleración de Bentley, Santanu Das.

Power Line Systems fue fundada por el profesor de la Universidad de Wisconsin, Dr. Alain Peyrot, en 1984 y tiene su sede en Madison, Wisconsin. Su enfoque concentrado desde el principio ha sido la mejora constante de las herramientas de ingeniería para las estructuras de líneas eléctricas de sobrecarga, con lo que se ganó la confianza de los ingenieros de transmisión como el estándar de la industria de las mejores prácticas en los EE. UU., cada vez más en Europa y, de manera oportunista, en Asia. El software “PLS” de Power Line Systems puede llevar ventajosamente la sofisticación de grado de transmisión a aplicaciones más amplias en distribución de sobrecarga y en la red de comunicaciones que, para brindar el alcance más intensivo de 5G, incluye cada vez más torres y postes recién compartidos.

El servicio en la nube OpenTower iQ desarrollado recientemente por Bentley Systems está generando un nuevo crecimiento empresarial impactante al satisfacer las nuevas demandas de los propietarios de torres de comunicaciones de gemelos digitales del ciclo de vida de sus torres existentes. Los gemelos digitales de torre aprovechan el modelado de realidad analizado por UAV, el aprendizaje automático y el modelado de rendimiento de activos para ayudar a maximizar la capacidad, los ingresos, la seguridad y la confiabilidad de estos activos mientras se minimizan los costos y riesgos de trabajo en las instalaciones. El nuevo Grid Integration Group de BSY puede expandir esta oportunidad a las torres de transmisión de energía existentes, donde la confiabilidad, la seguridad y la aptitud para el propósito se ven acentuadas por el deterioro, las condiciones climáticas extremas y la invasión de la vegetación.

A pesar de no tener hasta la fecha ninguna oferta de mercado de transmisión, Bentley Systems ha sido clasificado por ARC Advisory Group como líder de su agrupación más amplia de Transmisión y distribución eléctrica, y comunicaciones dentro de Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM. Al reunir los productos de Power Line Systems (para transmisión) con OpenUtilities Substation y SPIDA (para distribución), OpenTower (para comunicaciones), y OpenUtilities Designer y OpenComms (para aprovisionamiento de red), la integración de redes de Bentley Systems y las ofertas de gemelos digitales abarcarán prácticamente todas líneas, redes y estructuras de redes físicas al mismo tiempo en que los servicios públicos las comparten cada vez más para múltiples propósitos y que la modernización de redes se ha convertido quizás en el desafío de ingeniería de infraestructura más vital del mundo.

El CEO de Bentley, Greg Bentley, dijo: “La adquisición de Power Line Systems llena un vacío muy importante en nuestras ofertas de redes de energía en esta coyuntura fortuita en la que las actualizaciones de la red, la resiliencia y la integración se combinan para impulsar una de las oportunidades de crecimiento más urgentes y sostenidas que jamás hayamos visto. Convertirse en el líder digital en ingeniería de transmisión de energía también se suma de manera significativa a nuestra huella ‘ES(D)G’, potenciar los objetivos de desarrollo sostenible, al respaldar las transiciones energéticas que tanto se necesitan en el mundo para reducir las emisiones de carbono. Esperamos dar la bienvenida a Otto Lynch y Erik Jacobsen, director ejecutivo y director de tecnología de Power Line Systems, respectivamente, y sus colegas, quienes han demostrado lo mucho que se puede lograr con tan pocas personas a través del virtuosismo en el desarrollo de software y el compromiso incansable con el avance de la ingeniería. Nuestros recursos globales de lanzamiento al mercado ahora se pueden implementar para aprovechar al máximo la creciente demanda del mercado, una consecuencia del impulso que estimula las fuentes de energía renovables incrementales y la electrificación ubicua hacia la digitalización en la transmisión y la ingeniería de la red integrada”.

Otto Lynch dijo: “Estamos entusiasmados de unirnos a las ideas afines de Grid Integration Group dentro de Bentley Systems para ampliar nuestras contribuciones colectivas por toda la red ampliada, por todo el ciclo de vida de la infraestructura y por todo el mundo. La comunidad de ingenieros de transmisión para quienes Power Line Systems ha sido el proveedor de software de referencia también se beneficiará de nuestro alcance y margen en expansión”.

Ashu Agrawal, director gerente de TA Associates y miembro de la junta de Power Line Systems, dijo: “Otto y el equipo de PLS han creado el estándar para la eficiencia y la habilitación de software del trabajo indispensable de los ingenieros de transmisión de energía. Sin embargo, el ritmo acelerado de la transición energética global crea la necesidad de una mayor expansión e innovación en la red. Estamos seguros de que Bentley Systems puede ofrecer el universo envolvente adecuado para la expansión de Power Line Systems hacia los gemelos digitales de red completos”.

El director financiero de Bentley, David Hollister, dijo: “Nuestro equipo de desarrollo de portafolios lleva mucho tiempo considerando a Power Line Systems como una combinación perfecta, que llega en un momento preciso para que aprovechemos las mayores oportunidades de mercado para la transición de energía y la modernización de la red. En relación al precio base de compra de USD 700 millones, la estructura del acuerdo permite un aumento deducible de impuestos con la base de que presentemos el valor a aproximadamente USD 90 millones. Se espera que la transacción se cierre para fin de año, y nuestra opcionalidad hasta el cierre de pagar la consideración parcialmente con acciones o completamente en efectivo se puede adaptar a nuestra infraestructura de crédito rotativo existente de USD 850 millones, aunque seguimos abiertos a explorar fuentes alternativas de financiación.

Esperamos que el negocio de Power Line Systems pueda contribuir en el 2022 lo siguiente:

Aproximadamente USD 30 millones de ingresos por suscripciones.

Aumento en nuestro índice general de crecimiento de ARR.

Rentabilidad coherente con su historial de márgenes EBITDA de más del doble que los de BSY”.

Asesores

Goldman Sachs se desempeña como asesor financiero y Simpson Thacher & Bartlett LLP actúa como asesor legal para Bentley Systems. Lazard se desempeña como asesor financiero y Goodwin Procter LLP actúa como asesor legal de Power Line Systems y TA Associates.

Videoconferencia

Una convocatoria para inversores se celebrará el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 8:30 a. m., hora estándar del este. Para registrarse para la convocatoria de inversores, haga clic en este enlace:https://zoom.us/webinar/register/WN_sq4nyj17SeuuICWb0dOJnQ

Acerca de Bentley Systems Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para promover la infraestructura mundial, lo que sustenta tanto la economía global como el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y las operaciones de carreteras y puentes, ferrocarriles y tránsito, agua y aguas residuales, obras públicas y servicios públicos, edificios y campus, minería e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulación, ProjectWise para la entrega de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems emplea a más de 4.000 colegas y genera ingresos anuales de más de USD 800 millones en 172 países.



Declaraciones con una mirada al futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres, incluidas las declaraciones con respecto a: la adquisición planificada de Power Line Systems y el momento de la misma, el impacto de la adquisición en la condición financiera de Bentley y los resultados de las operaciones y los productos, servicios y relaciones comerciales de Bentley y Power Line Systems.

Todas las declaraciones hechas en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos, como las declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas, son declaraciones prospectivas y deben evaluarse como tales. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias de la gerencia de Bentley Systems, así como en las suposiciones que hacen y en la información que tienen actualmente disponible. Debido a que tales declaraciones se basan en expectativas en cuanto a eventos futuros y no son declaraciones de hechos, los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente se incluyen los siguientes: la capacidad de Bentley para integrar u operar con éxito el negocio de Power Line Systems; cualquier costo o retraso atribuible a la obtención de las aprobaciones reglamentarias requeridas para la adquisición; costos relacionados con la adquisición; cambios adversos en el entorno de los mercados de capitales y la capacidad de Bentley para acceder a financiamiento adicional en términos aceptables o en absoluto; cambios en la base de clientes o en la huella geográfica de Power Line Systems; no retener al personal necesario para la operación o integración del negocio de Power Line Systems; cambios en las industrias en las que operan los clientes de Power Line Systems; el entorno competitivo en el que operan tanto Bentley como Power Line Systems y las respuestas competitivas a la adquisición; la capacidad de Bentley y Power Line Systems para innovar, desarrollar nuevos productos o modificar los productos existentes; condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas; impacto imprevisto de la contaduría en las adquisiciones, y la capacidad de satisfacer las condiciones para completar la adquisición en el tiempo previsto, si las hay.

Entre los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se encuentran, entre otros, los descritos en el apartado “Factores de riesgo” en el Informe anual de la empresa en el Formulario 10‑K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, y las presentaciones posteriores de la Empresa ante SEC.

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenComms, OpenTower, OpenTower iQ, OpenUtilities, OpenUtilities Designer, OpenUtilities Substation, ProjectWise y SPIDA son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad total. Power Line Systems y PLS son marcas comerciales registradas o no registradas de Power Line Systems o de una de sus subsidiarias. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

