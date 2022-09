Bentley Systems anuncia que Michael Campbell se une como director de productos

Se amplían las funciones ejecutivas de James Lawton, Claire Rutkowski y Suzanne Little

EXTON, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software de ingeniería para infraestructura, ha comunicado hoy que Michael Campbell ha sido nombrado director de productos y dirigirá a más de 1500 colegas del grupo de mejoramiento de los productos de la empresa. Campbell se incorpora a Bentley tras haber estado en PTC Inc. (Nasdaq: PTC), el líder en software para el diseño de productos, donde desarrolló toda su carrera desde que se licenció en ingeniería mecánica por la Universidad de Boston en 1995. Ha sido responsable de la dirección de productos de las aplicaciones de diseño principales de PTC y de sus adquisiciones de IdC (IoT, por sus siglas en inglés). Más recientemente fungió como vicepresidente ejecutivo y director general de las ofertas de realidad aumentada en PTC. Campbell se encargará de definir la estrategia de los productos de Bentley y de conducir el mejoramiento de los mismos para aumentar el liderazgo de la empresa como proveedora de software de ingeniería para infraestructura. Y estará bajo la supervisión de Nicholas Cumins, director de operaciones.





Cumins comentó: “Mike aporta a Bentley su amplia experiencia en innovación de software que adquirió en PTC y una perspectiva sin igual sobre la evolución de las aplicaciones de software de ingeniería para incorporar servicios en la nube. Compartimos la creencia de que la ingeniería de infraestructura puede aprender de los avances de la ingeniería de productos en la digitalización, incluyendo el aprovechamiento de gemelos digitales y la industrialización de flujos de trabajo digitales”.

Ampliación de las responsabilidades ejecutivas



Tras su salida a bolsa en 2020, después de 36 años, Bentley Systems prevé que, naturalmente, continúen las jubilaciones de ejecutivos, lo que acelerará las oportunidades de realizar importantes promociones internas.

James Lawton ha sido nombrado para el cargo recientemente creado de director de digitalización. Lawton se incorporó a Bentley con la adquisición de la empresa de software de geociencias Seequent en 2021. Dirigirá la estrategia de experiencia digital de Bentley, así como la organización de la TI, para crear y proporcionar una experiencia perfecta a los usuarios y colegas de Bentley en todos los puntos de contacto digitales.

Claire Rutkowski, tras seis años como directora de información, es ahora vicepresidenta principal y directora suprema de información. Lidera las soluciones y el apoyo a las empresas de ingeniería, cuyas contribuciones ascienden a más de la mitad de los ingresos ordinarios anuales de Bentley. Rutkowski se incorporó a Bentley en 2016 tras haber ocupado el cargo de directora de información en la importante empresa de ingeniería de infraestructura Stantec/MWH.

Suzanne Little ha sido promovida para el puesto recién creado de directora de éxito de los colegas, debido a que Florence Zheng, directora de talentos, se ha convertido en asesora para el relevo organizativo en el consejo directivo de Bentley. Little dirigirá las funciones y los equipos globales de RR. HH. de Bentley, junto con la responsabilidad más amplia de mejorar la experiencia general de los colegas. Anteriormente, como vicepresidenta de talento, Little dirigió las actividades globales de talento, incluyendo la adquisición y la gestión de talento, las recompensas totales, así como la analítica y el sistema de talentos.

##

Acerca de Bentley Systems



Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura mundial, apoyando la economía global y preservando el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, redes ferroviarias y de transporte, red de agua y aguas residuales, obras públicas y servicios públicos, edificios y recintos, instalaciones mineras e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulación, ProjectWise para la ejecución de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems tiene entre sus filas a más de 4500 colegas y genera ingresos anuales de más de 1000 millones de dólares en 186 países.

http://www.bentley.com/es

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise y Seequent son marcas comerciales o marcas de servicio registradas o no registradas de Bentley Systems, Incorporated o de una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contacts

Contacto de prensa:



Christine Byrne



+1 203 805 0432



Christine.Byrne@bentley.com

Síganos en Twitter:



@BentleySystemES