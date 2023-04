Bentley Systems anuncia obras de infraestructura que logran resultados medibles con LumenRT for NVIDIA Omniverse, impulsado por iTwin

La creación de experiencias 3D/4D inmersivas potencia la visualización y la simulación de gemelos digitales de infraestructuras para mejorar la comunicación y la colaboración

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, acaba de comunicar cómo organizaciones de infraestructura de todas las industrias y de todo el mundo están aprovechando la potencia de LumenRT for NVIDIA Omniverse, impulsado por iTwin, una solución que permite a las organizaciones de infraestructura crear visualizaciones atractivas y entregables de proyectos con una rapidez y calidad sin precedentes, tomar decisiones mejor fundamentadas y ganar más proyectos.





LumenRT for NVIDIA Omniverse es la primera aplicación de software de ingeniería del mercado creada sobre Omniverse, una plataforma para crear y operar aplicaciones de metaverso industriales. La integración de NVIDIA Omniverse y iTwin de Bentley permite experiencias 3D/4D inmersivas en tiempo real para mejorar la visualización y simulación de gemelos digitales de infraestructura. Las capacidades combinadas ofrecen nuevas posibilidades y resultados increíbles para algunos de los proyectos de infraestructura más grandes y complejos del mundo.

Una de las primeras empresas en adoptar LumenRT for NVIDIA Omniverse es Brigantium Engineering, un contratista de servicios de ingeniería y consultoría que trabaja en el proyecto ITER en el sur de Francia, donde 35 países colaboran para construir el mayor tokamak del mundo y el primer dispositivo de fusión que producirá una salida neta positiva de energía a través del plasma. Aunque el idioma oficial del proyecto ITER es el inglés, en la sede central se hablan más de 45 lenguas nativas. Para complicar aún más la coordinación, no todos los participantes están acostumbrados a interpretar planos 2D y diagramas de Gantt.

Para superar estas barreras lingüísticas y de comunicación, Brigantium aprovecha LumenRT for NVIDIA Omniverse con el fin de proporcionar un modelo interactivo en 4D que todos entiendan de forma intuitiva, lo que mejora y agiliza enormemente la comunicación. Brigantium espera que este aumento de la participación de los usuarios y la mejora de la retroalimentación se traduzcan en una profunda mejora de las comunicaciones entre departamentos, tiempos de ejecución más rápidos, reducción de errores y menos tiempo perdido, lo que equivale a un aumento de la eficiencia general del equipo de hasta del 80 %.

“La potencia de LumenRT for NVIDIA Omniverse, combinado con la plataforma iTwin, permitirá a nuestros equipos de proyecto combinar sin esfuerzo modelos de múltiples herramientas de diseño y crear instantáneamente visualizaciones de alta fidelidad y precisión técnica que comuniquen la intención de diseño del proyecto”. Este tipo de visualizaciones son fundamentales para la comunicación de los proyectos”, afirma Lynton Sutton, director general de Brigantium Engineering. “Antes dependíamos de especialistas que dedicaban un tiempo y un esfuerzo valioso a crear estos entregables esenciales para el proyecto. Era ineficiente, pero necesario. Ahora, con LumenRT for NVIDIA Omniverse, todos los participantes en el proyecto pueden crear visualizaciones atractivas en menos tiempo y con mayor calidad que antes”.

LumenRT for NVIDIA Omniverse también está aportando innovación a la Planta de tratamiento de aguas de Tuas (TWRP, del inglés Tuas Water Reclamation Plant) que está construyendo PUB, la Agencia Nacional del Agua de Singapur. La TWRP es un megaproyecto multidisciplinar único en su clase, que supondrá un paso de gigante para cerrar el ciclo del agua en Singapur y construir una planta de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas. Un proyecto de esta envergadura y complejidad plantea importantes desafíos de coordinación y comunicación entre 16 contratistas diferentes en diseños y construcción que representan 3500 modelos BIM distintos. “Preparar las sesiones mensuales de revisión con nuestro cliente solía llevar bastante tiempo: reunir y alinear todos los datos del modelo y crear renderizados y vídeos para compartirlos con el cliente. Gracias a la gestión de modelos BIM de ProjectWise, impulsado por iTwin, ensamblar los datos no supone ningún esfuerzo”, afirma OhSung Kwan, gestor BIM de la TWRP, con Jacobs. “Con LumenRT for NVIDIA Omniverse, preparar renderizados y videos lleva mucho menos tiempo y podemos explorar más opciones con la VR inmersiva. Con estas soluciones juntas, hemos reducido nuestro tiempo de preparación para las sesiones de revisión de modelos, lo que ahorra costos de proyecto y deja más tiempo para centrarnos en la colaboración con nuestro cliente”.

Al aprovechar el modelo federado de iTwin para la visualización, LumenRT for NVIDIA Omniverse permite una rápida propagación de los cambios que simplifica los flujos de trabajo de visualización a través del enlace directo con un único gemelo digital de infraestructura federada de modo que, cuando se producen cambios, se sincronizan automáticamente, lo que permite a las partes interesadas del proyecto revisar los cambios de seguridad, calidad y diseño. Los equipos de proyecto también pueden crear experiencias de diseño inmersivas de realidad virtual y aumentada para las partes interesadas, una capacidad cada vez más solicitada para visualizar proyectos a escala industrial. A medida que los proyectos se hacen más grandes y complejos, estas experiencias de diseño con realidad virtual y aumentada ofrecen una forma más atractiva de atraer a los clientes para conseguir nuevos trabajos, y de mantenerlos informados e involucrados.

Mientras Brigantium y PUB se benefician de la mejora de la comunicación y la colaboración, la empresa de servicios profesionales de ingeniería WSP considera que LumenRT for NVIDIA Omniverse y la plataforma iTwin son fundamentales para conseguir nuevos proyectos y mantener el compromiso de las partes interesadas. WSP está utilizando LumenRT for NVIDIA Omniverse con el fin de producir atractivas visualizaciones para el multimillonario proyecto de sustitución del puente interestatal I-5 entre Oregón y Washington (Estados Unidos). El puente interestatal existente es una ruta comercial vital para las economías regional, nacional e internacional, pero su anticuada infraestructura es inadecuada para el tráfico moderno y, además, corre el riesgo de derrumbarse en caso de un terremoto de gran magnitud.

El Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT) y el Departamento de Transporte de Oregón (ODOT) apoyan el uso de un gemelo digital desarrollado en la plataforma iTwin a lo largo de todo el ciclo del programa, desde la divulgación pública con el diseño conceptual, pasando por el diseño detallado, hasta la construcción y, finalmente, para las operaciones continuas y la gestión de activos. Una de las muchas ventajas de este enfoque es que permite a WSP sincronizar conjuntos de cambios y generar visualizaciones actualizadas de forma rápida y sin problemas, sin necesidad de perder tiempo en importaciones y exportaciones.

“WSP se ha comprometido a utilizar gemelos digitales de infraestructuras por todas las ventajas que aportan, entre las que destaca la posibilidad de crear visualizaciones atractivas de forma rápida y sencilla, primero para conseguir el trabajo y, luego, para mantener a las partes interesadas informadas e involucradas durante todo el proyecto”, declaró Tom Coleman, vicepresidente de WSP USA. “Los flujos de trabajo de Bentley en la fase conceptual nos permitieron implicar a las partes interesadas antes y con mayor eficacia. Pudimos producir muchos más diseños conceptuales que con los métodos tradicionales. El equipo elaboró más de 30 diseños conceptuales para que el cliente los evaluara”.

Estas son solo las primeras de muchas historias de éxito que probablemente provengan de la ahora disponibilidad pública de LumenRT for NVIDIA Omniverse.

Según Lori Hufford, vicepresidenta de Colaboración en Ingeniería de Bentley, “Los resultados que están obteniendo los primeros usuarios de LumenRT for NVIDIA Omniverse demuestran una ventaja única para los equipos de proyecto que trabajan con gemelos digitales de infraestructuras, ya que proporcionan nuevos y potentes flujos de trabajo nativos de gemelos digitales que hacen que la visualización sea ventajosa para aplicar en proyectos de cualquier escala”.

La combinación de iTwin y NVIDIA Omniverse proporciona una experiencia de uso incomparable y de alto rendimiento para las organizaciones de infraestructura a una escala que hasta ahora no había sido posible. ProjectWise, impulsado por iTwin, aprovecha los esquemas de infraestructura de Bentley para alinear semánticamente los datos de archivos de diseño de múltiples disciplinas, asignando la información a un esquema común que es abierto y extensible. El resultado es que todos los datos se conservan y no se pierden por el camino cuando un activo pasa de una fase a otra.

“La creación de visualizaciones de proyectos durante el trabajo en curso puede llevar mucho tiempo, sobre todo porque necesitamos combinar o aislar distintas disciplinas, ensamblajes o partes específicas del modelo, lo que ha supuesto hacer muchos malabarismos con los archivos y separar manualmente los modelos y las visualizaciones únicas”, explica Jarred Myburg, director de Desarrollo de Herramientas de Diseño y Visualización de Hatch Ltd, otro de los primeros usuarios. “La alineación de los datos del modelo por parte de iTwin facilitó el empleo de LumenRT for NVIDIA Omniverse con el fin de agilizar la creación de visualizaciones de varias partes del modelo en diferentes etapas, y contar una historia convincente mucho más rápidamente, lo que hace que las visualizaciones sean mucho más eficaces de emplear a lo largo de los proyectos”.

“La escala y complejidad de los proyectos de infraestructura aquí descritos demuestran la necesidad de contar con visualizaciones en tiempo real mejoradas mediante IA para facilitar la ejecución y entrega de estos proyectos a través de una mejor comunicación entre las múltiples partes interesadas; iTwin y NVIDIA Omniverse ayudan a resolver estos problemas”, dijo Richard Kerris, vicepresidente del ecosistema de desarrolladores Omniverse, con NVIDIA.

NVIDIA Omniverse proporciona un canal de gráficos para la visualización y simulación en tiempo real de gemelos digitales de infraestructura mejorados con IA, lo que permite visualizar contenidos digitales de calidad de ingeniería y precisión milimétrica con iluminación fotorrealista y efectos ambientales en múltiples dispositivos, incluidos navegadores web, estaciones de trabajo, tabletas y cascos de realidad virtual y aumentada, desde cualquier lugar del mundo.

El reactor termonuclear internacional. Imagen cortesía de Brigantium Engineering.

El reactor termonuclear internacional. Video cortesía de Brigantium Engineering.

Proyecto de tratamiento de aguas de Tuas. Imagen cortesía de PUB, Agencia Nacional del Agua de Singapur, y Jacobs.

Instalación de tratamiento renderizada en LumenRT for NVIDIA Omniverse. Imagen cortesía de Hatch.

Instalación de tratamiento renderizada en LumenRT for NVIDIA Omniverse. Video cortesía de Hatch.

Presentamos LumenRT for NVIDIA Omniverse de Bentley. Video cortesía de Bentley Systems.

