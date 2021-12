Bentley Systems anuncia los ganadores del 2021 Premios Going Digital Awards in Infrastructure

EXTON, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy los ganadores de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2021. En el programa de premios anuales, se reconoce el extraordinario trabajo de los usuarios de software de Bentley en el diseño, la construcción y las operaciones de Advancing Infrastructure en todo el mundo.





Dieciséis paneles de jurados independientes seleccionaron a los 57 finalistas de casi 300 nominaciones presentadas por más de 230 organizaciones de 45 países que abarcan 19 categorías. Para ver a los finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure presentar sus proyectos, haga clic aquí.

El 2 de diciembre, Bentley Systems presentó a 19 ganadores de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure durante el evento virtual Year in Infrastructure y Going Digital Awards 2021. En el día anterior al evento virtual, se reconoció a 22 Fundadores galardonados, que representaban a organizaciones o individuos cuyos compromisos contribuyen notablemente al avance de la infraestructura y los objetivos de desarrollo ambiental y social.

Los ganadores de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2021 son:

Puentes



Departamento de Transporte del estado de Nueva York



East 138th Street sobre la autopista Major Deegan



Nueva York, Nueva York, Estados Unidos

Edificios y campus



Volgogradnefteproekt, LLC



Complejo médico multifuncional de alta tecnología



Yukki, San Petersburgo, Rusia

Ciudades digitales



Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen S.F. Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd.



Proyecto del aeropuerto de Ezhou Huahu



Ezhou, Hubei, China

Construcción digital



ClarkConstruction Group, LLC



Edificio de arribos internacionales del aeropuerto SeaTac



Seattle, Washington, Estados Unidos

Ingeniería geotécnica



China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd.



Estudio geológico sobre conservación del agua e ingeniería hidroeléctrica



Tíbet, China

Land and Site Development (Desarrollo de tierras y sitios)



Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.



Proyecto del embalse de Dongtaizi



Chifeng, Mongolia Interior, China

Fabricación



WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited



Proyecto de fundición continua basado en convertidor de fase II de Jinnan Steel Proyecto de reducción y sustitución de la capacidad básica de Quwo



Quwo, Shanxi, China

Minería e ingeniería offshore



Polyus



Construcción de Blagodatnoye Mill-5



Krasnoyarsk, Krai de Krasnoyarsk, Rusia

Generación de energía



INCORPORACIÓN DE INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN DE CAPITAL LTD.



El primer proyecto de generación de energía de gas de alto horno subcrítico de 60 MW del mundo



Changshu, Jiangsu, China

Gestión de información en la entrega de proyectos



Mott MacDonald Systra JV con Balfour Beatty Vinci



HS2 fase 1 obras principales de construcción civil



Londres, Reino Unido

Vías ferroviarias y tránsito



Network Rail + Jacobs



Mejora de la ruta Transpennine



Manchester/Leeds/York, Reino Unido

Modelado de realidad



HDR



Modelado del gemelo digital de la presa Diablo



Condado de Whatcom, Washington, Estados Unidos

Rendimiento de los activos de carreteras y ferrocarriles



Collins Engineers, Inc.



Rehabilitación del puente Stone Arch



Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos

Carreteras y autopistas



PT HUTAMA KARYA (PERSERO)



Proyecto de autopista de peaje Trans Sumatera, tramo Serbelawan-Pematangsiantar



Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia

Ingeniería estructural



HDR y el equipo PennFIRST



The Pavilion at Penn Medicine



Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Servicios públicos y comunicaciones



POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.



Proyecto de energía fotovoltaica terrestre de 80 MWp en Suixian y Guangshui de Hubei Energy Group



Guangshui, Hubei, China

Rendimiento de los servicios públicos y los activos industriales



Canadian Energy Company



Programa de ciclo de vida de datos de activos



Fort McMurray, Alberta, Canadá

Plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales



Larsen & Toubro Construction



Esquema de suministro de agua del grupo de aldeas Khatan (tratamiento de aguas superficiales), UP, India



Khatan, Uttar Pradesh, India

Redes de agua, aguas residuales y aguas pluviales



Companhia Águas de Joinville (CAJ)



Plan de contingencia para garantizar el suministro en caso de una sequía (Joinville, Santa Catarina)



Joinville, Santa Catarina, Brasil

Los estudiantes ganadores del Desafío del futuro talento en infraestructura son:

Ganador de Elección de los jueces



Elif Gungormus Deliismail



Miniplanta modular para campus sostenible digitalizado



Instituto de Tecnología de Izmir, Turquía

Ganador de Elección del público



Rodman Raul Cordova Rodriguez



Proyecto innovador de represa e hidroeléctrica



Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil

Para ver las descripciones del proyecto y acceder a las imágenes, visite la página web Going Digital Awards in Infrastructure. Las descripciones detalladas de todos los proyectos nominados se publicarán en las versiones impresas y digitales de 2021 Infrastructure Yearbook de Bentley a principios de 2022. Para revisar las ediciones anteriores de esta publicación, acceda a Infrastructure Yearbooks de Bentley.

Vea las sesiones ejecutivas y las presentaciones de los finalistas de los Premios Going Digital Awards del evento virtual Year in Infrastructure y Going Digital Awards 2021 a pedido aquí.

