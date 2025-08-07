Bentley Systems anuncia los finalistas de los Premios Going Digital Awards 2025

Los premios celebran proyectos innovadores que impulsan el avance de la infraestructura global. Los ganadores se anunciarán el 16 de octubre en la conferencia Year in Infrastructure 2025 de Bentley, en Ámsterdam.

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy a los finalistas de los Premios Going Digital Awards 2025. Estos premios reconocen los logros extraordinarios de ingenieros y equipos de proyecto en el desarrollo de infraestructura para una mejor calidad de vida mediante la innovación digital.









Los finalistas de los Premios Going Digital Awards 2025 demuestran cómo las principales empresas de ingeniería y construcción de infraestructura, así como los propietarios-operadores, están transformando la ejecución del proyecto y el rendimiento de los activos. Los finalistas de las 12 categorías fueron seleccionados por un jurado independiente compuesto por expertos del sector de todo el mundo, entre casi 250 nominaciones presentadas por organizaciones de 47 países.

“Nos inspira la forma en que los profesionales de la infraestructura siguen ofreciendo soluciones mejores y más resilientes, a pesar de los numerosos desafíos globales, desde el cambio climático hasta la escasez de mano de obra en el sector”, afirmó Chris Bradshaw, chief sustainability y education officer de Bentley Systems. "Los finalistas de los Premios Going Digital Awards de este año demuestran el impacto concreto que están teniendo los avances en IA, gemelos digitales y otras tecnologías en el aumento de la productividad y la resiliencia a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura".

Los finalistas presentarán sus proyectos en la conferencia Year in Infrastructure de Bentley en Ámsterdam, y los ganadores se anunciarán el 16 de octubre. Este encuentro global de líderes del sector pone en primer plano las tendencias y las tecnologías que están transformando el desarrollo de la infraestructura.

Los finalistas de los Premios Going Digital Awards 2025 son:

Puentes y Túneles

Italferr S.p.A. (Italia) – Aprovechamiento de las tecnologías digitales para una mejor gestión de la infraestructura

– Aprovechamiento de las tecnologías digitales para una mejor gestión de la infraestructura Pennoni (EE. UU.) – Proyecto CAP de Penn's Landing en la I-95

– Proyecto CAP de Penn's Landing en la I-95 SENER (Brasil) – Puente Salvador-Ilha de Itaparica

Instalaciones, campus y ciudades

Adax Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. en representación de Unidade Gestora de Projetos Especiais (Brasil) – Programa social y ambiental para Manaus y el interior (Prosamin+)

– Programa social y ambiental para Manaus y el interior (Prosamin+) MMI Planning & Engineering Institute IX Co., Ltd. (China) – Taller de estampado del proyecto de parque industrial de fabricación inteligente Prosperity en la zona de desarrollo económico y tecnológico automotriz de Changchun

– Taller de estampado del proyecto de parque industrial de fabricación inteligente Prosperity en la zona de desarrollo económico y tecnológico automotriz de Changchun Voyants Solutions Private Ltd. (India) – Plan maestro, diseño detallado y gestión del proyecto del complejo Atal Puram, Agra, India

Construcción

ACCIONA (Australia) – Transformación de la planeación 4D de infraestructura mediante iModel en la vía de circunvalación M80 de Melbourne

– Transformación de la planeación 4D de infraestructura mediante iModel en la vía de circunvalación M80 de Melbourne Deloitte y Vale ( Brasil) – Synchro 4D impulsa la primera planta de briquetas de mineral de hierro del mundo

( – Synchro 4D impulsa la primera planta de briquetas de mineral de hierro del mundo Italferr S.p.A. (Italia) – Sitio de construcción digital 4.0: innovación y monitoreo del progreso de la obra

– Sitio de construcción digital 4.0: innovación y monitoreo del progreso de la obra Mortenson / McCarthy Joint Venture (EE. UU.) – Gaylord Pacific Resort & Convention Center

Producción energética

Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd. (China) – Proyecto de construcción digital inteligente de una planta siderúrgica con tecnología de Bentley

– Proyecto de construcción digital inteligente de una planta siderúrgica con tecnología de Bentley PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesia) – Combustible derivado de residuos (CDR) Rorotan: solución pionera y sostenible de conversión de residuos en energía

– Combustible derivado de residuos (CDR) Rorotan: solución pionera y sostenible de conversión de residuos en energía Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (China) – Estudio y diseño de la primera central hidroeléctrica de bombeo en una zona kárstica compleja de China: la central de Caiziba en Fengjie, Chongqing.

Modelado geoespacial y de realidad

Autoridad de Desarrollo de la Región de Al Madinah (MDA) (Arabia Saudita) – Plataforma urbana de datos de Manarah

– Plataforma urbana de datos de Manarah Haskoning (Reino Unido) – Inspección del muelle de aguas profundas de Holyhead

– Inspección del muelle de aguas profundas de Holyhead Mott MacDonald (Reino Unido) – Relevamiento de la condición de los activos del puerto de Bristol con plataforma geoespacial 3D

Ejecución del proyecto

Egis (Francia) – Canal Sena-Norte de Europa

– Canal Sena-Norte de Europa Foth Infrastructure & Environment, LLC (EE. UU.) – Puente sobre el río Misisipi en Lansing

– Puente sobre el río Misisipi en Lansing Italferr S.p.A. (Italia) – Nueva conexión ferroviaria Palermo-Catania-Messina

Red ferroviaria y de transporte

Network Rail (Reino Unido) – Transformación digital del túnel Severn

– Transformación digital del túnel Severn PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesia) – Infraestructura inteligente con KAI y AssetWise Linear Analytics

– Infraestructura inteligente con KAI y AssetWise Linear Analytics PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Indonesia) – Infraestructura inteligente: transformación digital del LRT de Jakarta, fase 1B

Carreteras y autopistas

Arcadis (Australia) – Mejora de la autopista de Warringah

– Mejora de la autopista de Warringah Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malasia) – Fase 2 de la carretera de enlace Sarawak Sabah

– Fase 2 de la carretera de enlace Sarawak Sabah PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Ltd. (China) – Autopista ecológica desde la cascada transnacional de Detian hasta la frontera de Shuolong

Ingeniería estructural

AVS Engineers | Arquitecto ISID: Nikhil Mahashure and Associates, ingeniero estructural - Siddharth Sharma (AVS Engineers | ISID) (India) – Fairmont Palace Udaipur

– Fairmont Palace Udaipur Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (India) – Pasarela peatonal elevada en la estación de trenes de Nueva Delhi

– Pasarela peatonal elevada en la estación de trenes de Nueva Delhi Hyundai Engineering (Corea del Sur) – Automatización del diseño para estructuras modulares y prefabricadas de concreto con STAAD

Modelado y análisis de subsuperficie

Anglo American (Brasil) – Gestión integral de riesgos para operaciones a cielo abierto

– Gestión integral de riesgos para operaciones a cielo abierto Fervo Energy (EE. UU.) – Cape Station

– Cape Station Flux Energy Solutions (Turquía) – Optimización de campo geotérmico mediante simulación numérica e inteligencia artificial

Transmisión y distribución

APD Global (Australia) – Transformación digital de la subestación de 132 kV Bunning Lake

– Transformación digital de la subestación de 132 kV Bunning Lake BAM Infra Países Bajos (Países Bajos) – Estación principal de Schiphol - Aeropuerto de Ámsterdam

– Estación principal de Schiphol - Aeropuerto de Ámsterdam China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (China) – Aplicación de tecnología de inteligencia digital GIS+BIM al ciclo de vida completo del proyecto de transmisión y transformación eléctrica de 500 kV de la red eléctrica del sur de China en Guangxi, Nanning

Agua y Aguas residuales

CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd. (China) – Simulación numérica y análisis de la capacidad de drenaje y control de inundaciones urbanas en el noroeste de China mediante tecnología digital

– Simulación numérica y análisis de la capacidad de drenaje y control de inundaciones urbanas en el noroeste de China mediante tecnología digital Empresas Públicas de Medellín EPM (Colombia) – Modelado y optimización de la red primaria del acueducto de Medellín

– Modelado y optimización de la red primaria del acueducto de Medellín PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonesia) – SPAM Regional Jatiluhur I: transformación del agua para un futuro mejor

Visite los siguientes enlaces para obtener más información sobre la conferencia Year in Infrastructure 2025 de Bentley, los Premios Going Digital Awards y los finalistas de los Premios Going Digital Awards 2025.

