Bentley Systems anuncia a los ganadores de los Premios Year in Infrastructure 2020

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, ha anunciado los ganadores de los Premios Year in Infrastructure 2020. El programa de premios anuales rinde homenaje al extraordinario trabajo de los usuarios de Bentley que avanzan en el diseño, la construcción y las operaciones de infraestructura en todo el mundo.





Dieciséis paneles de jurado independientes seleccionaron a los 57 finalistas de más de 400 nominaciones presentadas por más de 330 organizaciones de más de 60 países.

Bentley Systems reconoció 19 ganadores de los Premios Year in Infrastructure 2020 y 14 galardonados para el reconocimiento especial el 21 de octubre durante la conferencia Year in Infrastructure 2020, que se celebró virtualmente por primera vez. Para ver cómo los finalistas de los Premios Year in Infrastructure 2020 presentan sus proyectos, haga clic aquí.

Los galardonados del reconocimiento especial de Year in Infrastructure 2020 son los siguientes:

Advancing Bridge Asset Performance Modeling (Avances en el modelado del rendimiento de los activos del puente)



Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST)



A Smartwatch on the Bridge (Un reloj inteligente en el puente)



Ulsan, Ulju-gun, Corea del Sur

Advancing Industrial Asset Performance Modeling (Avances en el modelado del rendimiento de los activos industriales)



Instituto de Ingeniería y Tecnología Oceánica/Oil and Natural Gas Corporation Limited



Challenges in Addressing Life Extension of Ageing Platforms in Western Offshore of India (Desafíos para abordar la prolongación de la vida útil de las plataformas de envejecimiento en la costa occidental de la India)



Bombay, India

Advancing Project and Asset Longevity (Avances en la duración del proyecto y los activos)



HDR



Marc Basnight Bridge (El puente Marc Basnight)



Condado de Dare, Carolina del Norte, Estados Unidos

Comprehensiveness in Industrial Digital Twins (Enfoque integral de los gemelos digitales industriales)



Volgogradnefteproekt, LLC



Ethane-Containing Gas Processing Complex Construction Support (Apoyo a la construcción del complejo de procesamiento de gas que contiene etano)



Ust-Luga, San Petersburgo, Rusia

Comprehensiveness in Transportation Digital Twins (Enfoque integral de los gemelos digitales de transporte)



PT. WASKITA karya (Persero) Tbk



Railway Facility for Manggarai to Jatinegara: Package A – Phase II (Main Line II) (Instalación ferroviaria de Manggarai a Jatinegara: Paquete A – Fase II [Línea Principal II])



Yakarta del Sur, Yakarta, Indonesia

Comprehensiveness in Urban Digital Twins (Enfoque integral de los gemelos digitales urbanos)



JSTI Group Co., Ltd.



Hengjiang Avenue Rapid Transformation Project (Proyecto de transformación rápida de la Avenida Hengjiang)



Nanjing, Jiangsu, China

Comprehensiveness in a Connected Data Environment (Enfoque integral de un entorno de datos conectado)



Autoridad de Transporte y Carreteras (RTA)



Collaborative Information System Implementation – Whole Lifecycle Common Data Environment (Implementación del sistema de información colaborativa – Entorno de datos comunes de todo el ciclo de vida)



Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Advancing Virtualization through Digital Twins (Avances en la virtualización a través de gemelos digitales)



La red de ferrocarriles



Overcoming Challenges Under COVID-19 Lockdown (Cómo superar los desafíos bajo el cierre de COVID-19)



Gales y región occidental, Reino Unido

Advancing Mixed-Reality Workflows (Avances en los ciclos de trabajo de realidad mixta)



Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.



Chaoyang Underground Pumping Station Project of the LXB Water Supply Project Phase II (Proyecto de la estación de bombeo subterránea de Chaoyang del Proyecto de suministro de agua LXB fase II)



Chaoyang, provincia de Liaoning, China

Advancing Model-based Delivery through Digital Twins (Avances en el desarrollo basado en modelos a través de gemelos digitales)



Departamento de Transporte del estado de Nueva York



Model Based Contracting – NYS RT 28 over the Esopus (Contratación basada en modelos: Ruta 28 sobre el río Esopus, estado de Nueva York)



Mount Tremper, Nueva York, Estados Unidos

Advancing Sustainability Digital Twins (Avances en gemelos digitales para la sostenibilidad)



Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.



Shanghai Electric Environmental Protection Group Technology Renovation and Expansion Project for Nantong Thermoelectric Waste Incineration (Proyecto de renovación y expansión de la tecnología del Grupo de Protección Ambiental de Shanghai Electric para la incineración de residuos termoeléctricos de Nantong)



Nanjing, provincia de Jiangsu, China

Advancing Sustainable Architecture (Avances en arquitectura sostenible)



Swatch Ltd., Shigeru Ban, Itten+Brechbühl AG



Sede central de Swatch



Biel, Berna, Suiza

Advancing Sustainable Energy (Avances en la energía sostenible)



Guangdong Hydropower Planning & Design Institute



Guangdong Yangjiang Pumped Storage Power Station (Estación de energía de almacenamiento por bombeo de Yangjiang)



Yangjiang, provincia de Guangdong, China

Advancing Sustainable Water (Avances en el agua sostenible)



Jacobs



San Jose Headworks (Obra de llegada de San José)



San José, California, Estados Unidos

Los ganadores de los Premios Year in Infrastructure 2020 para los avances digitales en infraestructura son los siguientes:

4D Digital Construction (Construcción digital en 4D)



DPR Construction



2019 LSM DS Tech Upgrade



Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos

Bridges (Puentes)



Chongqing Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd.,



Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd.,



Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd.



Digital Design and Construction of Taihong Yangtze River Bridge (Diseño y construcción digital del puente del río Yangtsé de Taihong)



Chongqing, China

Buildinds and Campuses (Edificios y campus)



Voyants Solutions Private Limited



Bangladesh Regional Waterway Transport Project 1 – Shasanghat (New Dhaka) IWT Terminal (Proyecto de transporte fluvial regional de Bangladesh 1 – Terminal de navegación interior de Shasanghat [Nueva Dhaka])



Dhaka-Shasanghat, Narayanganj, Chandpur y Barisal; Bangladesh

Digital Cities (Ciudades digitales)



Ciudad de Helsinki



Digital City of Synergy (Ciudad digital de la sinergia)



Helsinki, Finlandia

Geotechnical Engineering (Ingeniería geotécnica)



Golder Associates Hong Kong Ltd.



Tuen Mun-Chek Lap Kok Link Tunnel, Southern Landfall (Túnel de enlace de Tuen Mun-Chek Lap Kok, en la costa sur)



Hong Kong

Land and Site Development (Desarrollo de tierras y sitios)



AAEngineering Group



Mina Dzhamgyr – Project Implementation in Extreme Conditions (Implementación del proyecto en condiciones extremas)



Región de Talas, Kirguistán

Manufacturing (Fabricación)



MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.



BIM Technology-Based Construction of Digital Plant for Iron & Steel Base in Lingang (Construcción de planta digital para hierro y acero basa en tecnología de BIM en Lingang), Laoting of HBIS Group Co., Ltd.



Tangshan, Hebei, China

Mining and Offshore Engineering (Minería e ingeniería offshore)



AAEngineering Group



Digital Twin of AKSU Plant: From Concept to Startup (El gemelo digital de la planta AKSU: desde el concepto hasta la puesta en marcha)



Aksu, región de Akmola, Kazajstán

Power Generation (Generación de energía)



Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.



Shanghai Electric Environmental Protection Group Technology Renovation and Expansion Project for Nantong Thermoelectric Waste Incineration (Proyecto de renovación y expansión de la tecnología del Grupo de Protección Ambiental de Shanghai para la incineración de desechos termoeléctricos de Nantong)



Nantong, Jiangsu, China

Project Delivery (Desarrollo del proyecto)



Sweco



Sweco | Digitalisation with BIM (Digitalización con BIM)



Reino Unido

Rail and Transit (Ferrocarril y tránsito)



POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited



Innovative Application of Digital Engineering Technology in Shaoxing Rail and Transit Construction (Aplicación innovadora de la tecnología de ingeniería digital en la construcción de vías férreas y de tránsito de Shaoxing)



Shaoxing, Zhejiang, China

Reality Modeling (Modelado de la realidad)



Khatib & Alami



Geo-enabling Reality Model Tips and Tricks (Consejos y trucos del modelo de realidad geohabilitante)



Muscat, Omán

Road and Rail Asset Performance (Rendimiento de los activos de carreteras y ferrocarriles)



Autoridad de Transporte y Carreteras (RTA)



Collaborative Information System Implementation – Whole Lifecycle Common Data Environment (Implementación del sistema de información colaborativa – Entorno de datos comunes de todo el ciclo de vida)



Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Roads and Highways (Carreteras y autopistas)



Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd.



BIM Technology Application on Chengdu-Yibin Expressway (Aplicación de la tecnología BIM en la autopista Chengdu-Yibin)



Chengdu, Sichuan, China

Ingeniería estructural



WSP



WSP Overcomes Complex Challenges with Bentley’s Technology to Deliver Principal Tower (WSP supera complejos desafíos con la tecnología de Bentley para desarrollar la torre principal)



Londres, Inglaterra, Reino Unido

Utilities and Communications (Utilidades y comunicaciones)



Sterlite Power Transmission Limited



Sterlite BIM (BIM de Sterlite)



Tripura, India

Utilities and Industrial Asset Performance (Rendimiento de las utilidades y de los activos industriales)



El negocio de QGC de Shell



Evolution of Engineering Data, Documents and Information Management (Evolución de la gestión de datos, documentos e información de ingeniería)



Brisbane, Queensland, Australia

Water and Wastewater Treatment Plants (Plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales)



Hatch



Ashbridges Bay Treatment Plant Outfall (Emisario de la planta de tratamiento de Ashbridges Bay)



Toronto, Ontario, Canadá

Water, Wastewater, and Stormwater Networks (Redes de agua, aguas residuales y aguas pluviales)



DTK Hydronet Solutions



Digital Water Network Engineering & Asset Management of Dibrugarh Water Supply Project (Ingeniería de la red digital de agua y gestión de activos del proyecto de abastecimiento de agua de Dibrugarh)



Dibrugarh, Assam, India

Todos los finalistas y ganadores de los premios

Las descripciones detalladas de todos los proyectos nominados están en las versiones impresa y digital del 2020 Infrastructure Yearbook, que se publicará a principios de 2021. Para revisar las ediciones anteriores de esta publicación, acceda a los anuarios de Infrastructure de Bentley.

Imagen: trofeo y anuario de los Premios YII 2020

Pie de foto: Todos los ganadores, finalistas y nominados de Year in Infrastructure 2020 se presentarán en 2020 Infrastructure Yearbook, que se publicará a principios de 2021.

