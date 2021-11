BentallGreenOak se compromete a alcanzar las cero emisiones netas en 2050 o antes en toda su cartera inmobiliaria mundial

NUEVA YORK, TORONTO, LONDRES y TOKIO–(BUSINESS WIRE)–BentallGreenOak («BGO») se ha sumado hoy a la iniciativa Net Zero Asset Managers, que compromete a la empresa a hacer que toda su cartera de inversiones inmobiliarias comerciales no emita gases de efecto invernadero antes de 2050. La trayectoria de esta firma en cuanto a la reducción y compensación de las emisiones de carbono en el sector de la construcción será decisiva a la hora de establecer un rumbo más firme hacia los objetivos que reconocen la necesidad de un cambio radical para hacer frente a la urgente amenaza del cambio climático.

Al unirse a la iniciativa Net Zero Asset Managers, BGO se compromete a apoyar la inversión coherente con la eliminación de las emisiones de carbono para 2050 o antes. En línea con los esfuerzos globales, que incluyen los objetivos establecidos en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento en 1,5 °C, el compromiso de BGO puede resumirse específicamente de la siguiente manera:

BGO trabajará en colaboración con los clientes inversores en sus objetivos de descarbonización, en consonancia con el propósito de alcanzar cero emisiones netas en 2050 o antes en todos los activos bajo gestión.

En el plazo de un año, BGO establecerá un objetivo provisional para la proporción de activos que se gestionarán de conformidad con el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes.

BGO revisará su objetivo provisional al menos cada cinco años, y aumentará la proporción de activos bajo gestión cubiertos hasta incluir el 100 % de los activos.

«El anuncio de hoy, por el que BGO se compromete a alcanzar cero emisiones netas en toda su cartera global, está al alcance de nuestra mano porque llevamos más de una década planificando el rumbo para reducir sustancialmente nuestra huella medioambiental. Nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente forma parte de la cultura de nuestra empresa y de la responsabilidad que compartimos para crear un futuro más esperanzador», explicó Sonny Kalsi, codirector ejecutivo de BentallGreenOak. «La plataforma de inversión inmobiliaria de BGO está íntegramente ligada a un programa de ESG líder en el mundo que recurre a herramientas, tecnologías, investigaciones y sistemas de información propios para obtener resultados reales y cuantificables. La trayectoria positiva de nuestros programas de reducción de emisiones en toda la cartera bajo gestión seguirá siendo una parte convincente de nuestra oferta a los inversores institucionales. Además, es una fuente de potencial sin explotar que seguiremos persiguiendo como parte de nuestra estrategia global de crecimiento».

En este contexto, BGO ha establecido su propio Marco Global Net Zero, que se basa en más de una década de experiencia en ESG y en la gestión de bienes inmuebles comerciales. El Marco Global Net Zero de BGO genera un proceso de colaboración entre los gestores de carteras, los gestores de activos y los gestores de propiedades para diseñar objetivos de reducción de carbono, los límites de estos objetivos, las estrategias completas de entrega y la previsión de gastos para el tiempo que dure el compromiso. Los líderes de BGO, que representan a todos los negocios de la empresa global, guiarán los compromisos de la firma a través de un riguroso período de planificación que confirma un curso de acción, para luego ejecutar las estrategias que incluyen acciones de profunda readaptación, proyectos de desarrollo con menos carbono, uso de energías renovables y estrategias de eficiencia, adopción de innovaciones y nuevas tecnologías en el sector inmobiliario, así como la adquisición de compensaciones.

«BGO se acerca a su objetivo de cero emisiones netas con un plan estructurado y creíble. Nos adherimos a un consenso creciente y seguro de la comunidad de inversores y de un amplio abanico de partes interesadas públicas que esperan que los gestores de activos inmobiliarios responsables respondan a la emergencia climática», declaró Anna Murray, directora general y responsable global de ESG de BentallGreenOak. «Nuestra nueva misión será demostrar la responsabilidad y la acción tangible sobre el cambio climático. Hay una enorme oportunidad frente a nosotros que solo puede aprovecharse a través de los esfuerzos de colaboración entre nuestros equipos globales y en consonancia con los objetivos de nuestros clientes».

El compromiso de BGO de lograr cero emisiones netas para 2050 también se aplica a sus operaciones corporativas. Desde 2014, BGO ha adquirido créditos de energía renovable y compensaciones de carbono de calidad para sus operaciones en Norteamérica y tratará de ampliar aún más las iniciativas de neutralidad de carbono en toda su huella corporativa global para cumplir su objetivo para 2050.

La iniciativa Net Zero Asset Managers reúne a un grupo de gestores de activos internacionales que se han comprometido a apoyar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 o antes, en consonancia con los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento a 1,5 °C, y a apoyar la inversión alineada con las cero emisiones netas a más tardar para 2050.

La iniciativa está gestionada a nivel mundial por seis redes de inversores que son socios fundadores, a saber: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) y Principles for Responsible Investment (PRI). A su vez, la iniciativa cuenta con el respaldo de The Investor Agenda, de la que todas las redes de inversores son socios fundadores.

Para saber más sobre el compromiso Net Zero de BGO, visite la página web de inversión sostenible de BentallGreenOak: www.bentallgreenoak.com/esg

Acerca de BentallGreenOak

BentallGreenOak es un asesor de administración de inversiones inmobiliarias líder, además de un proveedor reconocido de servicios inmobiliarios a nivel mundial. BentallGreenOak atiende los intereses de más de 750 clientes institucionales, con aproximadamente 69.000 millones de dólares en activos administrados (al 30 de junio de 2021) y aporta sus conocimientos en la administración de activos de propiedades de oficinas, industriales, multirresidenciales, de negocios minoristas y hotelería en todo el mundo. BentallGreenOak posee oficinas en 24 ciudades de doce países con profundos conocimientos, experiencia y amplias redes en las regiones donde realizamos inversiones y administramos activos inmobiliarios en representación de nuestros clientes en mercados primarios, secundarios y de inversiones conjuntas.

BentallGreenOak forma parte de SLC Management, que es la firma de administración de activos alternativos de Sun Life.

Los activos administrados mencionados incluyen inversiones en valores e hipotecas inmobiliarias administradas por el grupo de empresas de BentallGreenOak y sus filiales y, al primer trimestre de 2021, incluye determinados compromisos de capital no reclamado hasta su vencimiento legal, y no incluye determinados compromisos de capital no reclamado donde el inversor tiene completa discrecionalidad sobre la inversión.

Para obtener más información, visite www.bentallgreenoak.com

