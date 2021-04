BentallGreenOak cierra un acuerdo para adquirir Metropolitan Real Estate Equity Management, que añadirá estrategias secundarias y de coinversión a la plataforma global de la firma

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–BentallGreenOak (BGO) anunció hoy que cerró la adquisición de Metropolitan Real Estate Equity Management, LLC (Metropolitan) a la empresa de inversión global The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG). La operación combina las estrategias Core, Core Plus, Value Add y Debt de BGO con las estrategias inmobiliarias integradas primarias, secundarias y de coinversión de Metropolitan, para crear una plataforma inmobiliaria combinada y diversificada con aproximadamente 55.000 millones de dólares en activos bajo gestión (a partir del 31 de diciembre de 2020; pro forma para la adquisición de Metropolitan Real Estate Equity Management). Dentro de la plataforma inmobiliaria de BGO, Metropolitan operará bajo el nombre de BGO Strategic Capital Partners y continuará beneficiándose de la fuerza y profundidad de su actual equipo de liderazgo en Nueva York, Hong Kong y Londres.

“ A través de la creación de BGO Strategic Capital Partners, estamos aprovechando las excepcionales capacidades de un líder del mercado global en los mercados secundarios y de coinversión para ofrecer una gama más diversificada de estrategias y oportunidades de inversión global para nuestros clientes en todo el mundo”, afirmó Sonny Kalsi, director general de BentallGreenOak. ”Estamos comprometidos a invertir los recursos y las capacidades de nuestra plataforma inmobiliaria global para desbloquear los múltiples motores de crecimiento y la escala adicional que prevemos para esta parte de nuestra actividad. El equipo directivo de BGO está encantado de trabajar junto a Sarah Schwarzschild, John So y el impresionante equipo de profesionales de la inversión que han reunido para construir un líder del mercado a largo plazo”.

“ La transformación de Metropolitan Real Estate en BGO Strategic Capital Partners es el comienzo de un nuevo capítulo muy apasionante que amplía el alcance global de nuestras estrategias y aporta una infusión de nuevos recursos y capacidades para fortalecer aún más nuestra oferta a los inversores”, expresaron Sarah Schwarzschild y John So, codirectores de BGO Strategic Capital Partners. “ Nos unimos a una firma cuya cultura y espíritu emprendedor están alineados con los valores de nuestro equipo y esperamos construir para el futuro con nuestros nuevos colegas”.

Acerca de BentallGreenOak

BentallGreenOak es un asesor de gestión de inversiones inmobiliarias líder en el mundo y un proveedor de servicios inmobiliarios reconocido a nivel mundial. BentallGreenOak atiende los intereses de más de 750 clientes institucionales con aproximadamente 55.000 millones de dólares de activos bajo gestión (a partir del 31 de diciembre de 2020) y experiencia en la gestión de activos de oficinas, industriales, multirresidenciales, comerciales y hoteleros en todo el mundo. BentallGreenOak tiene oficinas en 24 ciudades de doce países con un profundo conocimiento local, experiencia y amplias redes en las regiones donde invertimos y gestionamos activos inmobiliarios en nombre de nuestros clientes en mercados primarios, secundarios y de coinversión. BentallGreenOak forma parte de SLC Management, que es el negocio de gestión de activos alternativos de Sun Life.

Los activos bajo nuestra gestión que se muestran arriba incluyen inversiones hipotecarias y de participación inmobiliaria gestionadas por el grupo de empresas de BentallGreenOak y sus filiales.

Para obtener más información, visite www.bentallgreenoak.com.

