Benjamin Netanyahu regresa al Congreso de EEUU en medio de tensiones

Nueve años después de su última comparecencia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, regresa al Capitolio estadounidense bajo circunstancias aún más tensas. En su anterior visita, Netanyahu criticó duramente el acuerdo nuclear con Irán promovido por la administración Obama, tensando sus relaciones con la Casa Blanca. Ahora, en un contexto de guerra y crisis humanitaria en Gaza, su visita genera una gran controversia.

Barbara Slavin, investigadora del Stimson Center en Washington, señaló que el momento no podía ser peor. “Francamente, humillará a Biden al presentarse sin haber acordado un alto el fuego. No ayudará a sus posibilidades de reelección y enfurecerá a muchos estadounidenses que están muy enojados por lo que está sucediendo en el Medio Oriente”, afirmó Slavin.

El gobierno de Biden se enfrenta a críticas tanto internas como externas por su apoyo a Israel mientras permite que Netanyahu continúe con operaciones militares que han causado una grave crisis humanitaria y la muerte de 38,000 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel y Hamás están en guerra, tras un ataque terrorista del grupo islamista radical que mató a más de 1,100 israelíes y tomó a 251 rehenes. Hamás ha sido calificado como organización terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos e Israel.

Netanyahu ha aceptado la invitación para hablar en el Congreso, afirmando que su objetivo es “presentar la verdad sobre nuestra guerra justa contra quienes intentan destruirnos, ante los representantes del pueblo estadounidense y del mundo entero”. Sin embargo, se han planificado protestas masivas en torno a su visita, y varios legisladores demócratas, especialmente del Caucus Progresista, han indicado que boicotearán su discurso.

Jon Alterman, director del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), señaló que Netanyahu tiene dos audiencias en mente: una estadounidense, para obtener apoyo en el Congreso, y otra israelí, para demostrar que no ha destruido las relaciones entre Estados Unidos e Israel. “Lo que le interesa mucho menos es lo que piense la Casa Blanca de Biden”, comentó Alterman.

La relación entre Estados Unidos e Israel se ha deteriorado en los últimos meses debido a la ofensiva israelí en Rafah y la negativa de Netanyahu a aceptar un acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos a cambio de la liberación de rehenes. Además, un video publicado por Netanyahu afirmando que Estados Unidos estaba reteniendo más apoyo a Israel del que había hecho público enfureció a Washington.

Barbara Slavin sugirió que la invitación a Netanyahu, extendida en mayo, probablemente se hizo con la expectativa de que las condiciones habrían mejorado para julio. “Se esperaba que hubiera un alto el fuego y un plan para la reconstrucción en Gaza. En cambio, vemos que Netanyahu sigue en el poder, apoyado por una coalición de derecha que lleva a cabo una guerra en Gaza y expande su control sobre Cisjordania”, subrayó Slavin.

Las preocupaciones sobre una posible ampliación del conflicto, especialmente con Hezbolá en la frontera entre Israel y Líbano, también son motivo de tensión. Dentro de Israel, la visita de Netanyahu a Washington ha sido objeto de severas críticas. Una carta de 500 académicos israelíes instó al Congreso de Estados Unidos a retirar la invitación a Netanyahu, argumentando que permitirle hablar podría disminuir la presión internacional sobre él para aceptar el acuerdo de rehenes. Figuras de la oposición en la Knesset también han pedido a Netanyahu que acepte el acuerdo o cancele su viaje.

Maya Roman, cuyos familiares están cautivos por Hamás, espera que Netanyahu acepte el acuerdo de rehenes. “Mantener el acuerdo sobre los rehenes en el foco de atención es lo que me induce a viajar a Washington para el discurso de Netanyahu”, dijo Roman. “Si habla sobre nuestras experiencias sin comprometerse con un acuerdo, no nos hace ningún favor. Está usando nuestro dolor para obtener ganancias, no para traer de vuelta a nuestros seres queridos”.