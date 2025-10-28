Benjamin Netanyahu ordena atacar Gaza 

El conflicto en Medio Oriente vuelve a intensificarse después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara una serie de bombardeos en la Franja de Gaza.

La decisión llega tras la entrega errónea de uno de los cuerpos de los rehenes israelíes por parte de Hamas, aumentando la preocupación internacional sobre la estabilidad en la región.

Israel asegura que la acción está justificada, alegando incumplimiento de los acuerdos de paz, firmados hace unas semanas con la intervención de la gestión de Donald Trump.

Desde las primeras horas del bombardeo, se reportaron múltiples explosiones en diversos puntos de Gaza, así como un aumento en los desplazamientos de la población civil.

Los ataques israelíes, parte de una estrategia de respuesta al lanzamiento de cohetes desde Gaza, generan temores de una nueva escalada bélica que podría agravar aún más la crisis humanitaria.

"Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ha ordenado al Ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza", cita un comunicado de prensa de su Oficina.

Contexto de la escalada y repercusiones internacionales

La situación entre Israel y Gaza ha sido históricamente tensa, pero la reciente orden de bombardeos de Netanyahu representa un punto crítico dentro del conflicto.

Diversas organizaciones internacionales y gobiernos han pedido moderación y diálogo inmediato para evitar una mayor tragedia humanitaria en la región.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación y varias naciones han llamado a la contención, citando el riesgo de una escalada militar.