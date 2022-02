Benedicto XVI niega haber encubierto a los responsables de abusos sexuales de la iglesia y pide perdón a las víctimas

El papa Benedicto XVI negó las acusaciones de que él sabía en los 80 que un sacerdote que estaba bajo su control era un abusador y pidió perdón a las víctimas diciendo que siente “profunda vergüenza y dolor”.

Un informe independiente a cargo de la archidiócesis de Múnich hizo público en enero de este año el documento acusándolo de los casos.

Benedicto respondió detalladamente este martes en forma de carta personal acompañada de un informe técnico en el que sus colaboradores, expertos en derecho canónico, desmontaron dichas acusaciones.

“No puedo más que expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi profundo dolor y mi sincera petición de perdón”, indicó Benedicto.

Cabe recordar que, Benedicto XVI, de 94 años, fue el primer papa en siglos que renunció al cargo en 2013.

Su mandato de ocho años fue opacado por un escándalo mundial de abuso sexual en la Iglesia católica.

La investigación encontró que a Benedicto le informaron sobre cuatro casos de abuso sexual que involucraban a menores, sin embargo, él no actuó.

Asimismo, el reporte también reveló que él había asistido a una reunión sobre un abusador identificado como el Sacerdote X, pero, el testimonio que el papa entregó a los investigadores indica que él no participó.

“Se trataba exclusivamente del alojamiento del joven Sacerdote X en Munich porque tenía que someterse a terapia allí. Esta solicitud se cumplió. Durante la reunión no se mencionó el motivo de la terapia”, dijeron los expertos que trabajan para Benedicto XVI.

Mediante una carta que Benedicto escribió al Vaticano detalló: “Muy pronto, me encontraré ante el juez final de mi vida. Aunque al recordar mi larga vida puedo tener muchos motivos para temer y temblar, no obstante, estoy de buen ánimo, porque confío firmemente en que el Señor no es solo el juez justo, sino también el amigo y el hermano que él mismo ha sufrido por mis defectos”.