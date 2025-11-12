Ben Mauro anuncia el lanzamiento anticipado de la edición de lujo de HUXLEY: The Oracle, que incluye ilustraciones exclusivas de los mejores artistas de ciencia ficción

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--El prestigioso artista conceptual y creador de mundos Ben Mauro (Halo Infinite, Call of Duty, Elysium, The Predator) se complace en anunciar el lanzamiento anticipado de la edición de lujo con tapa dura de HUXLEY: The Oracle, la primera gran precuela del universo en expansión HUXLEY. Estas ediciones de lujo prémium ya están disponibles en cantidades limitadas, antes del lanzamiento mundial de la edición estándar el 2 de diciembre.









The Oracle explora los orígenes de FURY-7, un mundo desértico y abrasado gobernado por el antiguo imperio de máquinas conocido como los Oracles. La historia sigue a Max, un agente especial Ronin, mientras descubre una conspiración que sienta las bases para los acontecimientos de las novelas gráficas originales de HUXLEY.

Esta edición de lujo incluye más de 100 ilustraciones a color de artistas destacados del sector, como Steve Chinhsuan Wang (Gears of War 5), Nikolas Gekko (Halo Infinite, Destiny 2), el creador Ben Mauro y material exclusivo del storyboard de Syama Pedersen , director de Astartes (Warhammer 40k).

“The Oracle amplía los cimientos del mundo de HUXLEY de una forma que estoy deseando que experimenten nuestros seguidores”, comentó Mauro. “Las ediciones de lujo ofrecen una visión más profunda del arte y la narrativa que hay detrás de este nuevo capítulo”.

Hay ediciones limitadas de lujo con tapa dura disponibles, que ya se están enviando. La edición minorista global saldrá a la venta el 2 de diciembre.

Ediciones de lujo:



https://readonlymemory.com/products/the-oracle

https://readonlymemory.com/products/the-oracle-deluxe

Acerca de HUXLEY

HUXLEY es un universo de ciencia ficción postapocalíptico ambientado en un futuro lejano en el planeta FURY-7, donde máquinas antiguas, imperios renegados de la IA y supervivientes humanos convergen en una lucha mítica a gran escala. Creado por Ben Mauro, HUXLEY combina la construcción de un mundo cinematográfico, la narración de novelas gráficas y la expansión transmedia futura en juegos, animación y coleccionables. Para obtener más información, visite www.huxleysaga.com

