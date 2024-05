Ben Affleck y Jennifer Lopez podrían estar al borde del divorcio

La relación entre las estrellas de Hollywood, Ben Affleck y Jennifer Lopez, podría estar al borde del divorcio, según informes recientes.

Una fuente exclusiva, consultada por el medio In Touch, reveló que Ben Affleck ha dado un paso radical y se ha mudado de la casa que compartía con Jennifer Lopez, marcando así un posible punto de inflexión en su relación.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”, afirmó el informante, desatando una ola de especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Los rumores sobre la ruptura cobraron fuerza cuando los observadores notaron que Ben y Jennifer han estado pasando cada vez más tiempo separados en las últimas semanas.

La ausencia de Ben en la Met Gala del 6 de mayo, donde Jennifer ocupaba una posición destacada como copresidenta, solo sirvió para alimentar las sospechas.

Aunque la excusa oficial de Ben fue su compromiso con el rodaje de “The Accountant 2”, la fuente de In Touch sugiere que las tensiones en su relación pueden haber sido la verdadera razón detrás de su ausencia.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”, añadió la fuente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, explicó, revelando detalles sobre el desenlace aparentemente inevitable de la relación.

Uno de los principales puntos de fricción en la relación de la pareja ha sido la forma en que manejan la atención mediática. Mientras Jennifer abraza la exposición pública, Ben tiende a evitarla. Esta discrepancia se ha convertido en un tema recurrente en su relación, como lo revela el documental de J.Lo, “The Greatest Love Story Never Told”, donde la estrella admitió sus desafíos para encontrar un equilibrio.

Aunque la pareja había esperado que su reunión después de casi dos décadas pudiera ser el comienzo de una nueva historia, los viejos problemas resurgieron y las diferencias persistieron.

Mientras tanto, Jennifer Lopez se encuentra en medio de la promoción de su última película, “Atlas”, y ha anunciado su próxima visita a México para celebrar el lanzamiento del film con sus fans. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre sus actividades en el país latino, la noticia ha generado expectativas entre sus seguidores.