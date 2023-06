Bella Ramsey pide categoría de género neutro para entrega de premios

La actriz de The Last of Us, Bella Ramsey, pidió a la industria del cine mejorar la categorización de los premios, incluyendo una categoría de género neutro.

Según Ramsey, en este momento existen limitaciones en términos de lenguaje en las distintas premiaciones.

“No quiero que las limitaciones en términos del lenguaje en las categorías sean una razón por las que los actores no binarios como yo no puedan ser celebrados”, dijo la actriz.

Bella Ramsey ha sido apoyada por otros actores que también creen que es necesario que la categoría de género no binario sea incluida en futuras premiaciones.

Esta actriz tomó notoriedad con su actuación en la popular producción The Lasto f Us de HBO. En su actuación refleja su género no binario, sintiéndose orgullosa de la apertura a nuevos géneros en la industria.

“Las categorías en este momento se sienten extremadamente diferencias por el lenguaje que las rodea”, destacó Bella Ramsey.

Señaló que para ella ha sido complejo encontrar alternativas. “Solo espero que haya más espacio para que las personas no binarias sean reconocidas dentro de las categorías”.